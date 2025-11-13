Ngày 13-11, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký quyết định về việc ban hành phương án "Sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn".

Đông đảo người dân mua vé số tại một đại lý ở Cần Thơ

Theo đó, sẽ thực hiện sáp nhập Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ).

Ba công ty có mô hình hoạt động, ngành nghề kinh doanh tương đồng nên việc thực hiện sáp nhập thành một công ty sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy, đầu mối trong tổ chức quản lý.

Tuy nhiên, hiện nay các công ty xổ số đang có đóng góp rất lớn cho thu ngân sách thành phố mỗi năm (dự kiến năm 2026 đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách), giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động, việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cũng rất nhiều.

Theo phương án, sau sáp nhập, đề xuất vẫn giữ số lượng ngày phát hành vé là 3 ngày như trước đây (thứ 4 là xổ số Cần Thơ và xổ số Sóc Trăng, thứ 7 xổ số Hậu Giang, ngày thứ 4 trùng nên kiến nghị Bộ Tài chính sắp xếp sang một ngày khác phù hợp). Đồng thời, giữ tên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và Xổ số kiến thiết Hậu Giang cho từng ngày phát hành.

Việc này nhằm đảm bảo tính kế thừa, duy trì và phát triển nguồn thu cho ngân sách thành phố, tạo việc làm ổn định cho người lao động và thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển do sau sáp nhập các lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn Sóc Trăng và Hậu Giang bị ảnh hưởng khá nhiều.

Ngoài ra, sau sáp nhập tổng vốn điều lệ là 1.604,88 tỉ đồng, quy mô doanh nghiệp tăng lên, do đó đề xuất mô hình quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc. Trụ sở chính của công ty đặt tại Cần Thơ, có 2 chi nhánh tại Sóc Trăng và Hậu Giang.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đang chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư các khoản đầu tư ngoài ngành.