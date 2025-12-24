HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cần Thơ: Phạt tiền 3 bị cáo trong vụ 1 công nhân tử vong khi đào cống

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Thi công bất chấp nguy hiểm tại công trình cống dưới chân cầu ở TP Cần Thơ đã khiến 1 công nhân tử vong, 3 bị cáo liên quan vừa bị tòa tuyên phạt tiền.

Trong hai ngày 23 và 24-12, TAND Khu vực 1 – TP Cần Thơ xét xử vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" đối với các bị cáo gồm: Huỳnh Phương Dung (SN 1969), Nguyễn Hà Trung (SN 1982) và Nguyễn Trường Giang (SN 1990).

CLIP: TAND Khu vực 1 – TP Cần Thơ xét xử vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" đối với 3 bị cáo

Theo cáo trạng, năm 2022, Dung thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển SONA. Do làm ăn thua lỗ, nợ xấu ngân hàng nên đến đầu năm 2024, Dung đổi tên Công ty SONA thành Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng HLP.C và nhờ con ruột thay Dung đứng tên giám đốc công ty. Trên thực tế mọi hoạt động của công ty này đều do Dung chỉ đạo, điều hành, quản lý.

Công trình lắp đặt cống thoát nước dưới đường dân sinh cầu Trần Hoàng Na (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cũ; nay là phường Tân An, TP Cần Thơ) do Dung nhận thầu và toàn bộ nhóm công nhân trực tiếp thi công là do Dung thuê và trả lương từ ngày 6-6-2024 bao gồm: Nguyễn Hà Trung (phó giám đốc), Nguyễn Trường Giang, Ngô Phi Thường, Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hoàng Lương, Nguyễn Thanh Bình và anh Nguyễn Văn Tùng.

Vào ngày 22-8-2024, nhóm công nhân của công ty đang thi công trình lắp đặt cống thoát nước đường dân sinh dưới chân cầu Trần Hoàng Na thì phát hiện tại đoạn đường đang thi công bị vướng ống dẫn dây cáp điện, ống dẫn nước ngầm nên không thể tiếp tục thi công.

Lúc này, Giang gọi điện thoại báo cho Trung để thông báo cho cơ quan quản lý điện lực và cấp thoát nước có liên quan biết để phối hợp xử lý. Trung gọi cho cơ quan quản lý điện lực và cấp thoát nước nhưng không có phản hồi. Lúc này, Trung kêu Giang tiếp tục thi công cho kịp tiến độ.

Cần Thơ phạt tiền 3 bị cáo vụ công nhân tử vong khi thi công cống - Ảnh 1.

3 bị cáo tại phiên tòa

Đến khoảng 14 giờ ngày 23-8-2024, Giang nhắn tin, gửi clip cho Dung báo cáo về việc thi công gặp khó khăn do vướng dây cáp điện và ống nước ngầm, thì Dung nhắn tin yêu cầu tiếp tục thi công.

Các công nhân thi công theo chỉ đạo trong tình trạng không trang bị bảo hộ lao động; công trình không có rào chắn; không có thiết bị hoặc dụng cụ giữ phần thành hố trong khi đào để chống sạt lở. 

Việc này dẫn đến sự cố sạt lở đất ở hố đào đặt cống đã vùi lấp ông Nguyễn Văn Tùng, riêng ông Nguyễn Thanh Bình được cứu thoát khỏi hố sạt lở nhưng bị choáng và được đưa đi cấp cứu. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm được ông Tùng nhưng nạn nhân đã tử vong.

Toà đã tuyên phạt bị cáo Dung 80 triệu đồng, Trung 50 triệu đồng và Giang 20 triệu đồng.

