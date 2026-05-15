Cần Thơ sắp có tòa tháp căn hộ chung cư cao cấp cao nhất miền Tây

Chiều 15-5, Thiên Quân Group tổ chức lễ công bố dự án và ra mắt Công ty Cổ phần dịch vụ Thiên Quân Land tại đường Nguyễn Tri Phương, phường Tân An, TP Cần Thơ.

Tổng Giám đốc Thiên Quân Group phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thiên Quân Group cho biết dự án xây dựng chung cư 13 tầng nổi (2 tầng hầm) kết hợp thương mại dịch vụ (đường Nguyễn Việt Hồng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sẽ khởi công trong quý II/2026, với tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng.

Trong quý II/2026, Thiên Quân Group tiếp tục khởi công dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center (Thiên Quân Center) tại Khu đô thị Nam Cần Thơ (phường Cái Răng, TP Cần Thơ)

Thiên Quân Center được đầu tư xây dựng và định hướng phát triển trở thành tổ hợp trung tâm thương mại kết hợp căn hộ chung cư cao cấp mang tính biểu tượng mới tại khu vực Nam Cần Thơ nói riêng và TP Cần Thơ nói chung.

Quy mô của dự án gồm 39 tầng nổi và 2 tầng hầm, chiều cao khoảng 150m; tổng mức đầu tư 1.407 tỉ đồng. Đây là tòa tháp cao nhất miền Tây hiện nay.

Nghi thức lễ ra mắt

Dự án bao gồm: Khu phức hợp thương mại – dịch vụ được bố trí từ tầng 1 đến tầng 5 với các tiện ích mua sắm, siêu thị, giải trí, rạp chiếu phim; 648 căn hộ cao cấp từ 1 đến 3 phòng ngủ được bố trí từ tầng 6 đến tầng 39. Các căn hộ được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, tối ưu công năng sử dụng và sở hữu tầm nhìn panorama đắt giá hướng về trung tâm thành phố, cầu Cần Thơ và sông Hậu.

Phối cảnh tòa tháp căn hộ chung cư cao cấp cao nhất miền Tây

Thiên Quân Center được đầu tư đồng bộ hệ thống tiện ích nhằm mang đến trải nghiệm sống toàn diện cho cư dân như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, hồ bơi trên cao, gym, spa, yoga, thư viện và không gian làm việc sáng tạo, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ, bãi đậu xe ô tô cùng nhiều tiện ích cao cấp khác.

Trước đó, dự án tòa tháp đôi chung cư cao cấp (Thiên Quân Marina Plaza) được khởi công tại 2 trục đường Trần Bạch Đằng và Nguyễn Minh Quang ở phường Tân An. Dự án này đang vào giai đoạn thi công nước rút và dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quý I/2027. Công trình gồm tòa tháp đôi với 2 khối nhà đối xứng 23 tầng nổi, 2 tầng hầm.



