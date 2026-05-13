FUTA Residence: Hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng vận hành khu căn hộ cao cấp ven biển Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

FUTA Residence: Hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng vận hành khu căn hộ cao cấp ven biển Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Dự án CT3 & CT7 Đà Nẵng Times Square (FUTA Residence) đã được Bộ Xây dựng chấp thuận nghiệm thu, chính thức bước vào giai đoạn bàn giao căn hộ.

Ngày 13-5, Dự án tòa tháp CT3 & CT7 Đà Nẵng Times Square (tên thương mại FUTA Residence) chính thức nhận được “Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng” từ Bộ Xây dựng.

Điều này đồng nghĩa, dự án chính thức bước sang giai đoạn bàn giao căn hộ cho khách hàng, sẵn sàng vận hành và hình thành cộng đồng cư dân tại một trong những vị trí ven biển đắt giá bậc nhất Đà Nẵng.

FUTA Residence: Hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng vận hành khu căn hộ cao cấp ven biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

FUTA Residence bước vào giai đoạn bàn giao căn hộ cho khách hàng

FUTA Residence chính thức bước vào giai đoạn bàn giao căn hộ

Việc hoàn tất công tác nghiệm thu và đủ điều kiện đưa vào sử dụng đánh dấu cột mốc quan trọng của FUTA Residence khi dự án chính thức bước sang giai đoạn bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Đây cũng là thời điểm các chủ nhân bắt đầu nhận nhà để hoàn thiện không gian sống, sẵn sàng đưa vào sử dụng cho nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng hoặc an cư lâu dài. Thị trường bất động sản luôn ưu tiên các tài sản có pháp lý rõ ràng, giá trị sở hữu thực và khả năng khai thác thực tế.

Trong bối cảnh đó, những dự án ven biển đã đủ điều kiện bàn giao đang dần trở thành dòng sản phẩm tạo lợi thế khác biệt trên thị trường. 

FUTA Residence được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 4.107m², gồm 2 tầng hầm và hai khối tháp cao tầng với quy mô 560 căn hộ cùng 15 căn shophouse khối đế. 

FUTA Residence: Hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng vận hành khu căn hộ cao cấp ven biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

FUTA Residence nằm ngay trục đường ven biển Đà Nẵng

Trong đó, tháp A cao 24 tầng nổi với chiều cao khoảng 95m, tháp B cao 31 tầng nổi với chiều cao khoảng 118m. Đáng chú ý, các căn shophouse khối đế cũng đã tìm được chủ nhân, tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái thương mại – dịch vụ sôi động ngay nội khu, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống và gia tăng giá trị cho toàn dự án.

Quỹ đất ven biển trung tâm Đà Nẵng ngày càng hạn hữu cũng khiến FUTA Residence trở thành dự án duy nhất trên trục biển hiện nay vừa sở hữu lâu dài, vừa hoàn thiện đầy đủ điều kiện bàn giao để hình thành cộng đồng cư dân thực tế ngay tại tâm điểm biển Mỹ Khê.

Kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại tâm điểm biển Đà Nẵng

Tọa lạc trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đối diện bãi biển Mỹ Khê – khu vực được định hướng trở thành trung tâm tài chính, du lịch và dịch vụ quốc tế trong tương lai, FUTA Residence sở hữu lợi thế vị trí được xem là “không thể tái tạo” của thị trường.

Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm hành chính cùng các trục phát triển chiến lược của thành phố, đồng thời thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái du lịch, thương mại, giải trí và dịch vụ cao cấp đã hiện hữu đồng bộ.

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án – Công ty CP Bất động sản FUTA Land, FUTA Residence được định vị là dòng tài sản dành cho tầng lớp sở hữu tầm nhìn dài hạn, hội tụ giá trị của quỹ đất ven biển trung tâm ngày càng khan hiếm cùng cơ hội sở hữu lâu dài hiếm hoi tại khu vực gần như không còn nguồn cung mới.

FUTA Residence: Hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng vận hành khu căn hộ cao cấp ven biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

FUTA Residence với tiện ích nội khu tiêu chuẩn 5 sao

Lấy cảm hứng từ nhịp sống đại dương và ánh sáng miền nhiệt đới, dự án được phát triển theo phong cách kiến trúc hiện đại, sang trọng và mang tính biểu tượng. Không gian sống chú trọng tối ưu ánh sáng tự nhiên, đón gió và mở rộng tầm nhìn hướng biển, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa trung tâm đô thị. 

Hệ tiện ích nội khu được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với sảnh đón chuẩn khách sạn 5 sao, hồ bơi phong cách resort, wellness fitness, sky lounge riêng tư, dịch vụ quản gia chuyên nghiệp và khu thương mại cao cấp. Đặc biệt, dự án hướng đến việc hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa – nơi những chủ nhân cùng đẳng cấp sống, cùng gu thẩm mỹ và cùng tư duy tài sản hội tụ. 

"Không phải ai cũng cần thể hiện. Những người thật sự có vị thế luôn để tài sản cất tiếng nói thay mình” – thông điệp phát triển của FUTA Residence phản ánh xu hướng lựa chọn bất động sản của nhóm khách hàng thành đạt: ưu tiên những giá trị mang tính bền vững, trải nghiệm sống riêng tư và khả năng khẳng định dấu ấn cá nhân thông qua không gian sở hữu.

Với việc chính thức bước vào giai đoạn bàn giao, FUTA Residence góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp chất lượng cho thị trường Đà Nẵng, đồng thời mở ra giai đoạn vận hành thực tế của một dự án được định vị theo chuẩn sống quốc tế ngay tại tâm điểm biển Mỹ Khê.

Tin liên quan

FUTA Land được vinh danh Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026

FUTA Land được vinh danh Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026

(NLĐO) - Công ty CP Bất động sản FUTA Land được vinh danh Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026, ghi dấu bước tiến quan trọng trên hành trình vươn tầm khu vực.

Đà Nẵng Times Square - FUTA Residence sẵn sàng ký hợp đồng mua bán, tiến gần ngày bàn giao

(NLĐO) - Dự án tháp căn hộ CT3 & CT7 Đà Nẵng Times Square (FUTA Residence) đã hoàn tất các điều kiện để bước vào giai đoạn ký kết Hợp đồng mua bán.

FUTA Land – Top 10 Nhà đầu tư & Phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026

(NLĐO) - Giải thưởng là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển bài bản, tầm nhìn dài hạn và cam kết tạo giá trị bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Đà Nẵng thị trường bất động sản căn hộ cao cấp Futa FUTA Residence
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo