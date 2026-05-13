FUTA Residence: Hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng vận hành khu căn hộ cao cấp ven biển Đà Nẵng

Ngày 13-5, Dự án tòa tháp CT3 & CT7 Đà Nẵng Times Square (tên thương mại FUTA Residence) chính thức nhận được “Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng” từ Bộ Xây dựng.

Điều này đồng nghĩa, dự án chính thức bước sang giai đoạn bàn giao căn hộ cho khách hàng, sẵn sàng vận hành và hình thành cộng đồng cư dân tại một trong những vị trí ven biển đắt giá bậc nhất Đà Nẵng.

FUTA Residence bước vào giai đoạn bàn giao căn hộ cho khách hàng

FUTA Residence chính thức bước vào giai đoạn bàn giao căn hộ

Việc hoàn tất công tác nghiệm thu và đủ điều kiện đưa vào sử dụng đánh dấu cột mốc quan trọng của FUTA Residence khi dự án chính thức bước sang giai đoạn bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Đây cũng là thời điểm các chủ nhân bắt đầu nhận nhà để hoàn thiện không gian sống, sẵn sàng đưa vào sử dụng cho nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng hoặc an cư lâu dài. Thị trường bất động sản luôn ưu tiên các tài sản có pháp lý rõ ràng, giá trị sở hữu thực và khả năng khai thác thực tế.

Trong bối cảnh đó, những dự án ven biển đã đủ điều kiện bàn giao đang dần trở thành dòng sản phẩm tạo lợi thế khác biệt trên thị trường.

FUTA Residence được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 4.107m², gồm 2 tầng hầm và hai khối tháp cao tầng với quy mô 560 căn hộ cùng 15 căn shophouse khối đế.

FUTA Residence nằm ngay trục đường ven biển Đà Nẵng

Trong đó, tháp A cao 24 tầng nổi với chiều cao khoảng 95m, tháp B cao 31 tầng nổi với chiều cao khoảng 118m. Đáng chú ý, các căn shophouse khối đế cũng đã tìm được chủ nhân, tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái thương mại – dịch vụ sôi động ngay nội khu, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống và gia tăng giá trị cho toàn dự án.

Quỹ đất ven biển trung tâm Đà Nẵng ngày càng hạn hữu cũng khiến FUTA Residence trở thành dự án duy nhất trên trục biển hiện nay vừa sở hữu lâu dài, vừa hoàn thiện đầy đủ điều kiện bàn giao để hình thành cộng đồng cư dân thực tế ngay tại tâm điểm biển Mỹ Khê.

Kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại tâm điểm biển Đà Nẵng

Tọa lạc trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đối diện bãi biển Mỹ Khê – khu vực được định hướng trở thành trung tâm tài chính, du lịch và dịch vụ quốc tế trong tương lai, FUTA Residence sở hữu lợi thế vị trí được xem là “không thể tái tạo” của thị trường.

Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm hành chính cùng các trục phát triển chiến lược của thành phố, đồng thời thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái du lịch, thương mại, giải trí và dịch vụ cao cấp đã hiện hữu đồng bộ.

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án – Công ty CP Bất động sản FUTA Land, FUTA Residence được định vị là dòng tài sản dành cho tầng lớp sở hữu tầm nhìn dài hạn, hội tụ giá trị của quỹ đất ven biển trung tâm ngày càng khan hiếm cùng cơ hội sở hữu lâu dài hiếm hoi tại khu vực gần như không còn nguồn cung mới.

FUTA Residence với tiện ích nội khu tiêu chuẩn 5 sao



Lấy cảm hứng từ nhịp sống đại dương và ánh sáng miền nhiệt đới, dự án được phát triển theo phong cách kiến trúc hiện đại, sang trọng và mang tính biểu tượng. Không gian sống chú trọng tối ưu ánh sáng tự nhiên, đón gió và mở rộng tầm nhìn hướng biển, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa trung tâm đô thị.

Hệ tiện ích nội khu được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với sảnh đón chuẩn khách sạn 5 sao, hồ bơi phong cách resort, wellness fitness, sky lounge riêng tư, dịch vụ quản gia chuyên nghiệp và khu thương mại cao cấp. Đặc biệt, dự án hướng đến việc hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa – nơi những chủ nhân cùng đẳng cấp sống, cùng gu thẩm mỹ và cùng tư duy tài sản hội tụ.

"Không phải ai cũng cần thể hiện. Những người thật sự có vị thế luôn để tài sản cất tiếng nói thay mình” – thông điệp phát triển của FUTA Residence phản ánh xu hướng lựa chọn bất động sản của nhóm khách hàng thành đạt: ưu tiên những giá trị mang tính bền vững, trải nghiệm sống riêng tư và khả năng khẳng định dấu ấn cá nhân thông qua không gian sở hữu.

Với việc chính thức bước vào giai đoạn bàn giao, FUTA Residence góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp chất lượng cho thị trường Đà Nẵng, đồng thời mở ra giai đoạn vận hành thực tế của một dự án được định vị theo chuẩn sống quốc tế ngay tại tâm điểm biển Mỹ Khê.

