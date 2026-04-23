Chấm dứt dự án khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt

Ngày 23-4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ thương mại cao cấp Đà Lạt trên đường Hùng Vương (phường Xuân Hương – Đà Lạt) của Công ty cổ phần đầu tư Song Kim.



Khu đất dự án trên đường Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Căn cứ giấy chứng nhận đầu tư cấp năm 2010 cho Công ty cổ phần đầu tư Song Kim, dự án ban đầu có tổng vốn đầu tư gần 926 tỉ đồng trên diện tích 8.858 m2, trong đó mặt tiền đường Hùng Vương là 27 m.

Dự án này có tiến độ ban đầu là giai đoạn 2010 – 2013 với 202 phòng nghỉ tại khối khách sạn cao 18 tầng; 181 căn hộ cao cấp tại khối căn hộ cao 20 tầng.

Sau đó, năm 2024, doanh nghiệp này đề nghị giảm vốn đầu tư xuống 856 tỉ đồng, thời gian thực hiện điều chỉnh 2024 – 2027.

Một căn biệt thự trong khu đất vàng của Công ty cổ phần đầu tư Song Kim.



Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lý do chấm dứt hoạt động là dự án chậm tiến độ 12 năm so với tiến độ quy định tại giấy chứng nhận đầu tư cấp năm 2010 - thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động dự án theo Luật Đầu tư năm 2025. Đồng thời, Công ty cổ phần đầu tư Song Kim cũng có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động dự án này.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý các tồn tại liên quan đến đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.