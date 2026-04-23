Thời sự

Chấm dứt dự án khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt

Nhất Đăng

(NLĐO) - Dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ thương mại cao cấp Đà Lạt chậm tiến độ 12 năm so với giấy chứng nhận đầu tư.

Ngày 23-4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ thương mại cao cấp Đà Lạt trên đường Hùng Vương (phường Xuân Hương – Đà Lạt) của Công ty cổ phần đầu tư Song Kim.

Chấm dứt dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt - Ảnh 1.

Khu đất dự án trên đường Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Căn cứ giấy chứng nhận đầu tư cấp năm 2010 cho Công ty cổ phần đầu tư Song Kim, dự án ban đầu có tổng vốn đầu tư gần 926 tỉ đồng trên diện tích 8.858 m2, trong đó mặt tiền đường Hùng Vương là 27 m.

Dự án này có tiến độ ban đầu là giai đoạn 2010 – 2013 với 202 phòng nghỉ tại khối khách sạn cao 18 tầng; 181 căn hộ cao cấp tại khối căn hộ cao 20 tầng. 

Sau đó, năm 2024, doanh nghiệp này đề nghị giảm vốn đầu tư xuống 856 tỉ đồng, thời gian thực hiện điều chỉnh 2024 – 2027.

Chấm dứt dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt - Ảnh 2.

Một căn biệt thự trong khu đất vàng của Công ty cổ phần đầu tư Song Kim.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lý do chấm dứt hoạt động là dự án chậm tiến độ 12 năm so với tiến độ quy định tại giấy chứng nhận đầu tư cấp năm 2010 - thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động dự án theo Luật Đầu tư năm 2025. Đồng thời, Công ty cổ phần đầu tư Song Kim cũng có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động dự án này.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý các tồn tại liên quan đến đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tin liên quan

Đại uý Cảnh sát PCCC bị thương khi dập tắt đám cháy ở Đà Lạt

Đại uý Cảnh sát PCCC bị thương khi dập tắt đám cháy ở Đà Lạt

(NLĐO) - Trong lúc tiếp cận sâu để khống chế vụ hoả hoạn trên đường Tô Ngọc Vân (phường Cam Ly – Đà Lạt), Đại uý Nguyễn Trí Long bị ngã và chấn thương.

Nhặt được túi xách chứa số tiền lớn, thanh niên ở Đà Lạt mang nộp công an

(NLĐO) - Trên đường đi, anh Vũ nhặt được chiếc túi xách, bên trong có giấy tờ tuỳ thân và số tiền lớn nên lập tức giao nộp cho công an phường Lâm Viên – Đà Lạt.

Chủ quán ăn ở Đà Lạt bất ngờ phát hiện 1 con vật quý hiếm bò vào quán

(NLĐO) - Phát hiện 1 động vật hoang dã quý hiếm trong sách đỏ bò vào quán ăn, chủ quán ở Đà Lạt lập tức báo lực lượng kiểm lâm

