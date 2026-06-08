Ngày 8-6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) TP Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và chính thức triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin.



Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ và các sở, ngành thành phố, địa phương dự lễ dâng hoa, dâng hương

Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 7-2027, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ sẽ tổ chức lấy 5.112 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Song song đó, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã Phong Điền, Thới Lai, Trường Long Tây, Nhu Gia và phường Phước Thới.

Ngay trong đợt ra quân này, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đối với 827 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ để phục vụ công tác giám định ADN.

Toàn bộ quy trình thực địa được thiết kế tách biệt và vận hành nghiêm ngặt theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm tính khách quan, khoa học, chính xác và an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, tặng quà và động viên các đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Thành viên đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ

Phát biểu tri ân các anh hùng liệt sĩ, Đại tá Phạm Ngọc Quang - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP Cần thơ - nhấn mạnh: "Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Đây là hành động và mệnh lệnh từ trái tim nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đưa tên tuổi của các bác, các chú, các anh trở về với gia đình, quê hương và đồng đội".