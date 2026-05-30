HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lặng người trước hài cốt liệt sĩ cùng di vật ít ỏi vừa tìm thấy ở đồi Chôm Chôm

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở đồi Chôm Chôm (Quảng Trị) - nơi từng là trạm phẫu và nghĩa trang cũ của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320

Ngày 30-5, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4, cho biết đơn vị vừa tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Chôm Chôm thuộc thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Lặng người trước hài cốt liệt sĩ cùng di vật ít ỏi vừa tìm thấy - Ảnh 1.

Di vật được chôn cùng hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện tại đồi Chôm Chôm, Quảng Trị. Ảnh: Sư đoàn 968

Lặng người trước hài cốt liệt sĩ cùng di vật ít ỏi vừa tìm thấy - Ảnh 2.

Hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, hương khói trang nghiêm tại hội trường thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

Theo đó, hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1,5m. Qua kiểm tra thực tế, phần xương cốt của liệt sĩ đã bị phân hủy theo thời gian, chỉ còn lại 15 chiếc răng. Các di vật được tìm thấy kèm theo, gồm: 1 tấm tăng dùng để an táng, 1 thắt lưng, 1 chiếc lược và 13 cúc áo bộ đội...

Theo thông tin khảo sát ban đầu, khu vực đồi Chôm Chôm từng là trạm phẫu và nghĩa trang cũ của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Các cơ quan chuyên môn nhận định, liệt sĩ vừa được tìm thấy có thể thuộc biên chế của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 và hy sinh khoảng năm 1968.

Sau khi tìm thấy, hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập Sư đoàn 968 đưa về quản lý, hương khói và chăm sóc trang nghiêm tại hội trường thôn Tân Quang (xã Hiếu Giang).

Để không bỏ sót các liệt sĩ, Sư đoàn 968 đã chỉ đạo lực lượng quy tập tiếp tục bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác định danh tính liệt sĩ vừa tìm thấy theo đúng quy định.

Tin liên quan

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở nơi hiểm trở, có thắt lưng da nữ

(NLĐO) - Đến nay, tại khu vực khe núi Cha Lỳ, đơn vị quy tập đã phát hiện, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Phát hiện hài cốt liệt sĩ nơi rừng núi hiểm trở

(NLĐO) - Hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng phát hiện ở khu vực rừng núi hiểm trở cùng nhiều di vật

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng, có 3 bát ăn cơm B52

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực tìm kiếm sau khi phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng ở Quảng Trị

liệt sĩ hài cốt liệt sĩ sư đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo