Giáo dục

Cận trên 3 độ không được tuyển vào trường công an

Yến Anh

(NLĐO)- Kỳ thi đánh giá tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 21-6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng một tuần.

Cụ thể, ngày 20-6, thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 21-6 dự thi chính thức. Thí sinh làm bài trong 180 phút với hình thức thi viết.

Cận trên 3 độ không được tuyển vào trường công an - Ảnh 1.

Trung tá Triệu Thành Đạt thông tin về tuyển sinh vào các trường công an

70% kiến thức của hai phần trắc nghiệm nằm ở lớp 12, còn lại là kiến thức lớp 10, 11. Câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu chiếm 30%, mức độ vận dụng chiếm 50%, còn lại là vận dụng cao.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2026 do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ GD-ĐT và các đơn vị tổ chức tại Hà Nội, thông tin thêm về tuyển sinh trường công an 2026, Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho hay thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường công an nhân dân phải tham gia sơ tuyển tại công an cấp xã, phường từ ngày 15-3 đến 15-4.

Sau khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh tiếp tục làm việc với đơn vị công an địa phương để hoàn thiện hồ sơ, kê khai lý lịch, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị, kiểm tra sức khỏe, học lực và các điều kiện khác theo quy định. Kết quả sơ tuyển sẽ xác định thí sinh có đủ điều kiện tham gia xét tuyển hay không.

Dự kiến đến ngày 20-5, công an các địa phương hoàn tất công tác sơ tuyển và gửi hồ sơ thí sinh đủ điều kiện về các trường để chuẩn bị tổ chức kỳ thi đánh giá.

Về phương thức tuyển sinh, Trung tá Triệu Thành Đạt cho biết năm 2026 các trường công an nhân dân áp dụng ba phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế; xét tuyển kết hợp kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an với chứng chỉ quốc tế; và xét tuyển kết hợp kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cũng theo Trung tá Triệu Thành Đạt, ngoài đào tạo trực tiếp tại các học viện, trường công an, Bộ còn liên kết và gửi đào tạo tại một số cơ sở giáo dục đại học.

Với ngành y khoa, sinh viên được gửi đào tạo tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) hoặc Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đối với chương trình liên kết đào tạo công nghệ thông tin với Đại học Bách khoa, thí sinh sẽ trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, sinh viên được gửi sang Đại học Bách khoa để học các học phần chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Với chương trình liên kết đào tạo tại Học viện Kỹ thuật Mật mã, việc tuyển sinh sẽ do Học viện Kỹ thuật - Công nghệ An ninh (trước đây là Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Hà Nội) thực hiện. Sau khi trúng tuyển, sinh viên sẽ được gửi sang Học viện Kỹ thuật Mật mã để đào tạo chuyên ngành.

Về điều kiện sức khỏe, thí sinh tham gia sơ tuyển có mức cận thị không quá 3 độ. Những trường hợp cận trên 3 độ sẽ bị kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe về mắt và bị loại khỏi hồ sơ sơ tuyển.

Đối với thí sinh cận từ 3 độ trở xuống, hội đồng sơ tuyển sẽ kết luận đạt tiêu chuẩn sức khỏe về mắt. Khi có kết luận đạt hoặc không đạt, thí sinh không cần làm cam kết phẫu thuật mắt.

