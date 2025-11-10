HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Cản trở hoạt động của cán bộ Công đoàn: Doanh nghiệp sẽ bị xử lý thế nào theo quy định mới?

T.Yên

(NLĐO) - Dự thảo nghị định mới đề xuất phạt đến 40 triệu đồng nếu xuyên tạc, phỉ báng tổ chức Công đoàn

Luật Công đoàn 2024 có quy định về bảo đảm điều kiện hoạt động Công đoàn.

Theo đó, cán bộ Công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối với chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong một tháng đối với ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ Công đoàn để làm công tác Công đoàn và được người sử dụng lao động trả lương. Tùy theo quy mô, loại hình, tính chất mà ban chấp hành Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động thỏa thuận về thời gian tăng thêm.

Đồng thời, cán bộ Công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm việc và được hưởng tiền lương trong những ngày tham dự đại hội, cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo do Công đoàn cấp trên triệu tập và không tính vào thời gian quy định tại Khoản 2 Điều 27; chi phí đi lại, ăn, ở và sinh hoạt trong những ngày tham dự do Công đoàn triệu tập chi trả.

Tuy nhiên, trên thực tế, cán bộ Công đoàn gặp rất nhiều hạn chế khi đơn vị, doanh nghiệp không tạo điều kiện về thời gian hoạt động.

Đề xuất mức phạt khi thông tin không đúng sự thật về tổ chức và hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn không chuyên trách được đảm bảo các điều kiện để hoạt động theo Luật Công đoàn 2024

Để xử lý các hành vi vi phạm với nội dung này đồng thời phù hợp các quy định của Luật Công đoàn 2024, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung mức phạt đối với một số vi phạm về bảo đảm thực hiện quyền của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng trong trường hợp:

- Không bố trí nơi làm việc, phương tiện làm việc và điều kiện cần thiết cho Công đoàn cùng cấp hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Công đoàn;

- Không bố trí thời gian cho cán bộ Công đoàn không chuyên trách để làm công tác Công đoàn mà vẫn được người sử dụng lao động trả lương theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật Công đoàn.

- Không bố trí nghỉ làm việc cho cán bộ Công đoàn không chuyên trách trong những ngày tham dự đại hội, cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo do Công đoàn cấp trên triệu tập theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Luật Công đoàn;

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng đề xuất mức phạt đối với hành vi thông tin không đúng sự thật, kích động, xuyên tạc, phỉ báng về tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Mức phạt tiền từ 20-40 triệu đồng. Về biện pháp khắc phục hậu quả, người sử dụng lao động buộc xin lỗi công khai đối với tổ chức Công đoàn đối với hành vi này.

Tin liên quan

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn 2024

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn 2024

(NLĐO) - Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn nhằm đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất với định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Quốc hội thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi), duy trì mức đóng kinh phí công đoàn 2%

(NLĐO)- Ngày 27-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, với 443/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

Luật Công đoàn (sửa đổi): Nâng cao vai trò đại diện

Vai trò của tổ chức Công đoàn sẽ được phát huy tốt hơn nếu được quyết định nguồn cán bộ chuyên trách

xử phạt Luật Công đoàn Công đoàn
