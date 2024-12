Cảng Bến Nghé: Phát triển bền vững, chăm lo tốt đời sống người lao động

Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé chiều 27-12 đã tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024. Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé cho biết dù trải qua một năm đầy biến động với nhiều khó khăn và thách thức, song với sự quyết tâm nỗ lực, sự cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả cán bộ công nhân viên, Cảng đã hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024. Sản lượng thông qua đạt 7,1 triệu tấn, tăng 2% so với 2023; Doanh thu đạt gần 500 tỉ đồng (tăng 6,6% so với 2023); Lợi nhuận trước thuế đạt 141 tỉ đồng (tăng 3,3% so với 2023); Nộp ngân sách 74,8 tỉ đồng (tăng 4% so với 2023).

Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2024

Có được kết quả mỹ mãn đó là do trong năm qua Ban giám đốc Cảng Bến Nghé đã tập trung đẩy mạnh tiếp thị với các hãng tàu container, sắt thép… tạo mối quan hệ tốt đẹp nhằm thúc đẩy sản lượng, ký hợp đồng thành công với các hãng tàu container, forwarder lớn. Các đơn vị khối sản xuất trong công ty đã cùng nhau phối hợp tăng cường thực hiện bố trí, sắp xếp thiết bị, kho bãi, kiểm tra an ninh, an toàn nhằm mục đích thực hiện xếp dỡ có năng suất và đảm bảo an toàn hàng hoá xếp dỡ tại Cảng.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2024

Năm 2024, cán bộ, công nhân viên cảng đã thực hiện nhiều giải pháp cải tiến trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất xếp dỡ hàng hoá, giảm thời gian tác nghiệp giúp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt hơn. Đồng thời tham gia cùng công tác xã hội của Tổng công ty SAMCO.

Dự báo những tháng đầu năm 2025, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đối với lĩnh vực khai thác của Cảng Bến Nghé, đơn cử như: Sau nhiều năm làm việc tích cực với các cơ quan ban ngành thành phố, hợp đồng thuê đất của Cảng Bến Nghé vẫn chưa hoàn tất, điều này khiến cảng đã mất nhiều cơ hội hợp tác với khách hàng mới do chưa có cơ sở pháp lí rõ ràng. Cảng Bến Nghé có nhiều cần cẩu bờ di động sử dụng động cơ diesel được đầu tư từ những năm 1990, vật tư không còn sản xuất, chi phí đặt hàng rất lâu do đó cần có thiết bị mới thay thế là thực sự cần thiết.

Năm 2025, ngoài tiếp tục ổn định nguồn hàng hiện có và đẩy mạnh công tác tiếp thị, tập trung chủ lực vào khai thác hàng container và hàng sắt thép, Cảng Bến Nghé sẽ dồn sức nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics; Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư thay thế các phương tiện thiết bị cũ, hư hỏng nhiều. Bên cạnh đó, Cảng Bến Nghé tiếp tục đầu tư phần nềm quản lý container mới nhằm tăng năng suất xếp dỡ, giảm thời gian thực hiện xếp dỡ container, tạo nên sự liên kết chặt chẽ và đồng bộ dữ liệu với khách hàng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế" - ông Nguyễn Ngọc Thảo, thông tin.