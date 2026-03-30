Lao động

Cảng Bến Nghé: Phúc lợi tốt, người lao động yên tâm gắn bó

Tin, ảnh: An Chi

(NLĐO) - 284 lượt người lao động tại Cảng Bến Nghé được tạo điều kiện theo học các khóa đào tạo, nâng cao tay nghề trong năm 2025.

Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2026 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé diễn ra ngày 28-3 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, nổi bật là việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn, trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty duy trì ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Kết quả này có được nhờ sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể, cùng tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động (CNVC-LĐ).

Cảng Bến Nghé: Phúc lợi tốt, người lao động yên tâm gắn bó - Ảnh 1.

Người lao động tại Cảng Bến Nghé luôn được tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao tay nghề chuyên môn

Đáng chú ý, thu nhập bình quân của NLĐ đạt hơn 23,6 triệu đồng/người/tháng – mức thu nhập tương đối ổn định trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Bên cạnh đó, phong trào thi đua lao động sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh với 31 sáng kiến được công nhận và áp dụng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, Cảng Bến Nghé còn đặc biệt chú trọng đến công tác chăm lo đời sống NLĐ. Các chế độ tiền lương, thưởng, phúc lợi được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định và thỏa ước lao động tập thể. 100% NLĐ được ký hợp đồng lao động đúng quy định, được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc và còn được công ty mua thêm bảo hiểm tai nạn nhằm tăng cường an sinh.

Cảng Bến Nghé: Phúc lợi tốt, người lao động yên tâm gắn bó - Ảnh 2.

Đảm bảo an toàn lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của Cảng Bến Nghé

Công tác chăm sóc sức khỏe được duy trì thường xuyên, với 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ; những trường hợp làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại được khám 2 lần/năm và hưởng chế độ bồi dưỡng phù hợp. Điều kiện làm việc cũng được cải thiện, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, góp phần đảm bảo an toàn lao động và giảm thiểu rủi ro.

Song song đó, đời sống tinh thần của NLĐ được quan tâm toàn diện thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Công ty tổ chức các chuyến du lịch trong và ngoài nước, tạo điều kiện để NLĐ nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Các chương trình thăm hỏi, hỗ trợ khi ốm đau, hiếu hỉ được duy trì thường xuyên. 

Trong năm, công ty đã dành hàng trăm triệu đồng để chăm lo đời sống người lao động như tặng quà các dịp lễ, Tết, sinh nhật, khen thưởng con em đạt thành tích học tập tốt. Ngoài ra, công tác đào tạo, nâng cao tay nghề được chú trọng với 284 lượt  NLĐ tham gia các khóa học trong năm, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cảng Bến Nghé: Phúc lợi tốt, người lao động yên tâm gắn bó - Ảnh 3.

Xếp dỡ container tại Cảng Bến Nghé

Bước sang năm 2026, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với chuyển đổi số và tối ưu quy trình khai thác cảng. Doanh nghiệp phấn đấu cải thiện năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút khách hàng.

Song song đó, công ty xác định tiếp tục lấy NLĐ làm trung tâm, duy trì thu nhập ổn định, từng bước cải thiện tiền lương, mở rộng các chính sách phúc lợi và môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp. Công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điều kiện để NLĐ phát triển lâu dài, gắn bó bền vững với doanh nghiệp.

Tin liên quan

Cảng Bến Nghé: Đi tắt, đón đầu để ổn định việc làm, đời sống người lao động

Cảng Bến Nghé: Đi tắt, đón đầu để ổn định việc làm, đời sống người lao động

(NLĐO) - Thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động và thỏa ước lao động tập thể, trong năm 2023, ngoài tổ chức khám sức khỏe định kỳ, công ty còn trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.

Cảng Bến Nghé: Phát triển bền vững, chăm lo tốt đời sống người lao động

(NLĐO) - Doanh thu năm 2024 Cảng Bến Nghé đạt gần 500 tỉ đồng (tăng 6,6% so với 2023).

người lao động sản xuất kinh doanh Tinh thần trách nhiệm thu nhập bình quân phong trào thi đua chăm sóc sức khỏe
