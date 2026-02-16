HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cảng dầu Nga bốc cháy sau đòn UAV của Ukraine

Cao Lực

(NLĐO) - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một cảng ở biển Đen của Nga vào ngày 15-2.

Vụ tấn công nhằm vào cảng Taman thuộc vùng Krasnodar khiến 2 người bị thương, làm hư hại một bồn chứa dầu, nhà kho và các bến cảng - Thống đốc khu vực Veniamin Kondratyev cho biết.

Nga và Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong những ngày gần đây, sau khi thỏa thuận tạm ngừng các cuộc tấn công như vậy hết hiệu lực.

Các cuộc tấn công diễn ra trước thềm vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine vào ngày 17-2 và 18-2.

Cảng dầu Nga bốc cháy sau đòn UAV của Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đánh chặn UAV của Nga tại một địa điểm không được tiết lộ ở vùng Chernihiv - Bắc Ukraine, ngày 14-2. Ảnh: EPA

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức vào ngày 14-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến việc đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev.

Ông nói người Mỹ muốn hòa bình càng sớm càng tốt và phía Mỹ muốn ký tất cả các thỏa thuận về Ukraine cùng một lúc, trong khi Ukraine muốn các đảm bảo an ninh cho tương lai đất nước được ký trước.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-2 cho biết Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã thăm binh sĩ Nga tại Ukraine. Ông khẳng định quân đội Nga đã chiếm quyền kiểm soát 12 ngôi làng phía Đông Ukraine trong tháng 2.

"Trong 2 tuần của tháng 2, bất chấp điều kiện mùa đông khắc nghiệt, các lực lượng phối hợp và đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm chung đã kiểm soát được 12 khu định cư" - ông Gerasimov nói, đồng thời cho biết quân đội Nga đang tiến về phía TP Sloviansk.

Lực lượng Nga hiện cách Sloviansk khoảng 15 km, theo Daily Sabah.

Ông Gerasimov nói Nga đang "mở rộng vùng đệm an ninh" tại các khu vực biên giới ở vùng Đông Bắc Sumy và Kharkiv, nơi họ kiểm soát một số khu vực nhỏ. Ông cũng cho biết sẽ thảo luận với các sĩ quan về "hành động tiếp theo theo hướng Dnipropetrovsk"

Ukraine Nga Mỹ UAV
    Thông báo