EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp", Ukraine đưa ra yêu cầu "nóng"

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp châu Âu ở Bỉ hôm 11-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp" do giá năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga và ngày càng phụ thuộc vào Mỹ.

Theo đài RT, EU đã chứng kiến giá năng lượng tăng vọt kể từ khi giảm nhập khẩu dầu khí từ Nga vào năm 2022, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Việc chuyển hướng khỏi nguồn năng lượng giá thành thấp này đã đem đến cho khối nhiều thách thức.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AP

Ông Macron cho biết EU vẫn đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và biến động thị trường nghiêm trọng: Sự kết hợp giữa chi phí cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các đối tác khác cho thấy những thách thức kinh tế có thể sẽ còn kéo dài.

"Thực tế là nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga đã chấm dứt vào năm 2022. Không thể quay lại được nữa. Chúng ta vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề này cho đến nay” - tổng thống Pháp nhìn nhận.

Trước cuộc xung đột, EU nhập khẩu 45% lượng khí đốt từ Nga - nhà cung cấp nước ngoài lớn nhất của khối kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Sau các lệnh trừng phạt, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga mà EU mua vẫn đáng kể. Nhưng một luật mới được thông qua tháng trước yêu cầu các quốc gia thành viên phải ngừng hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga vào cuối năm 2027.