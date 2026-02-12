HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp", Ukraine đưa ra yêu cầu "nóng"

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa giải quyết được những khó khăn từ việc chuyển hướng khỏi dầu khí Nga.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp châu Âu ở Bỉ hôm 11-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp" do giá năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga và ngày càng phụ thuộc vào Mỹ.

Theo đài RT, EU đã chứng kiến giá năng lượng tăng vọt kể từ khi giảm nhập khẩu dầu khí từ Nga vào năm 2022, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Việc chuyển hướng khỏi nguồn năng lượng giá thành thấp này đã đem đến cho khối nhiều thách thức.

Tổng thống Pháp cảnh báo EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp" - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AP

Ông Macron cho biết EU vẫn đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và biến động thị trường nghiêm trọng: Sự kết hợp giữa chi phí cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các đối tác khác cho thấy những thách thức kinh tế có thể sẽ còn kéo dài.

"Thực tế là nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga đã chấm dứt vào năm 2022. Không thể quay lại được nữa. Chúng ta vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề này cho đến nay” - tổng thống Pháp nhìn nhận.

Trước cuộc xung đột, EU nhập khẩu 45% lượng khí đốt từ Nga - nhà cung cấp nước ngoài lớn nhất của khối kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Sau các lệnh trừng phạt, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga mà EU mua vẫn đáng kể. Nhưng một luật mới được thông qua tháng trước yêu cầu các quốc gia thành viên phải ngừng hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga vào cuối năm 2027.

Ukraine cần "ngày cụ thể" để gia nhập EU

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 11-2 rằng EU phải ấn định "ngày cụ thể" để Ukraine chính thức gia nhập khối.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nói với tờ Kyiv Independent rằng EU coi nỗ lực gia nhập của Ukraine là một phần của tiến trình hòa bình đang diễn ra nhưng không đề cập mốc thời gian cụ thể.

Cùng ngày, tờ Politico đưa tin EU đang soạn thảo một kế hoạch để Ukraine gia nhập khối sớm nhất vào năm 2027, mặc dù không có đầy đủ quyền thành viên.

"Ukraine sẽ làm mọi thứ để sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho việc gia nhập vào năm 2027" - ông Zelensky khẳng định. Ông nói thêm nếu EU không ấn định ngày cụ thể, Nga sẽ làm mọi cách để cản trở tiến trình này.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh ông sẽ không ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ, Nga và châu Âu nếu thỏa thuận đó không bao gồm một ngày cụ thể cho việc Ukraine gia nhập EU.

Tin liên quan

Tàu ngầm Nga mất dạng trên biển Đen do đòn đánh liên tục của Ukraine?

Tàu ngầm Nga mất dạng trên biển Đen do đòn đánh liên tục của Ukraine?

(NLĐO) - Tàu ngầm Nga gần như biến mất khỏi biển Đen bởi “rủi ro lúc bảo trì”, buộc Moscow giảm nhịp độ phóng tên lửa hành trình vào Ukraine.

EU ưu tiên đối thoại với Mỹ

ACI là một công cụ mạnh mẽ được thông qua năm 2023, cho phép EU trừng phạt các quốc gia không thân thiện có hành vi "tống tiền kinh tế"

Điểm nóng xung đột ngày 12-2: Nga dồn sức chuẩn bị "tổng tấn công mùa hè"

(NLĐO) – Nga đang dồn quân lực, khí tài cho cuộc tấn công quy mô lớn nhằm đánh bại Ukraine, áp đặt các điều khoản hòa bình lên Kiev vào cuối mùa hè năm nay.

