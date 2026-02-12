Ukraine tung đòn tầm xa, không kích hàng loạt kho vũ khí Nga

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 12-2 xác nhận lực lượng của họ đã tấn công một kho vũ khí lớn của Nga gần làng Kotluban thuộc vùng Volgograd vào sáng sớm cùng ngày. Cơ sở này chứa tên lửa, đạn dược và thuốc nổ thuộc cục tên lửa và pháo binh của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố: "Đây là một trong những kho lưu trữ đạn dược lớn nhất của quân đội Nga. Kho đã bị tấn công bởi vũ khí tầm xa FP-5 "Flamingo" của Ukraine".

Báo cáo ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại hiện trường, theo sau là các vụ nổ dây chuyền. Mức độ thiệt hại hiện đang được đánh giá.

Một nhóm phòng không cơ động trong cuộc diễn tập phát hiện và tiêu diệt tên lửa và máy bay không người lái tại Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Trong một đợt tấn công khác, lực lượng Ukraine đã nhắm trúng nhà máy Progress tại TP Michurinsk thuộc vùng Tambov. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị công nghệ cao cho các hệ thống hàng không, tên lửa và cung cấp cho quân đội Nga.

Thông tin ban đầu cho thấy hỏa hoạn đã bùng phát trong khuôn viên nhà máy. Việc đánh giá thiệt hại đang được tiến hành.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã tấn công các kho đạn của Nga gần khu định cư Terpinnya và Rozivka, nơi hiện do Nga kiểm soát, thuộc vùng Zaporizhia của Ukraine.

Thống đốc vùng Volgograd Andrei Bocharov xác nhận khu vực này bị không kích, gây hỏa hoạn tại một cơ sở của Bộ Quốc phòng gần làng Kotluban. Ông cho biết không có người dân bị thương và tài sản dân sự không bị hư hại.

Kênh Telegram Astra của Nga đưa tin đơn vị quân đội 57229/51 bị trúng đòn. Dữ liệu công khai cho thấy kho vũ khí của cục tên lửa và pháo binh Bộ Quốc phòng Nga nằm tại địa điểm này. Cơ sở này từng bị nhắm mục tiêu nhiều lần trước đó.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã "đánh chặn và tiêu diệt" 106 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm 1 chiếc trên vùng Volgograd và 13 chiếc trên vùng Tambov nhưng không đề cập đến bất kỳ vụ tấn công tên lửa nào vào Volgograd.

Theo The Kyiv Independent, lực lượng Không quân Ukraine hôm 12-2 cho rằng Nga đã không kích xuyên đêm bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, tập trung vào thủ đô Kiev, Dnipro, Odesa và Kharkiv.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đợt tấn công tên lửa mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Moscow từ chối cam kết tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo do Mỹ đề xuất.

Theo báo cáo của lực lượng không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300, một tên lửa dẫn đường không đối đất Kh-59/69 và 219 máy bay không người lái.

Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công 213 mục tiêu. Tuy nhiên, ít nhất 9 tên lửa và 19 máy bay không người lái đã lọt qua lưới phòng thủ, đánh trúng 13 địa điểm. Mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ cũng rơi xuống 14 khu vực khác nhau.

Ông Zelensky khẳng định mục tiêu chính của đợt tập kích là ngành năng lượng Ukraine, bao gồm các cơ sở phát điện và trạm biến áp tại Kiev, Odesa và Dnipro.