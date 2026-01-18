HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Càng gần Tết, giá xe máy càng tăng mạnh

Tin-ảnh: L.Giang

Còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhận định sức mua tăng nên các cửa hàng xe máy tại TP HCM đẩy giá liên tục.

Trước đó, tháng 12-2025, giá xe máy đã tăng từ 1 - 4 triệu đồng/chiếc, sang đầu tháng 1-2026 tiếp tục tăng 2 - 12 triệu đồng/chiếc, tùy mẫu.

Thông tin từ các cửa hàng xe máy tại TP HCM cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, giá xe máy chắc chắn tăng tiếp do nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện tại, mẫu SH 350i đã tăng giá khoảng 3 triệu đồng, lên 145,8 - 157,8 triệu đồng/chiếc tùy bản, so với đầu tháng 1-2025. Mẫu SH 160 tăng 14 triệu đồng, lên 107,3 - 122,74 triệu đồng/chiếc; SH 125 tăng 8 - 12 triệu đồng, lên 85,7 - 97,7 triệu đồng/chiếc; còn SH Mode tăng 5 triệu đồng, lên 62-72 triệu đồng/chiếc, tùy bản.

Càng gần Tết, giá xe máy càng tăng mạnh - Ảnh 1.

Giá xe máy Honda tăng giá mạnh trong dịp cuối năm âm lịch

Các dòng xe ga thông thường khác cũng tăng giá đáng kể, như Vario 160 tăng 2 triệu đồng, lên 57,5 triệu đồng; Vario 125 tăng 2 triệu đồng, lên 42,3 - 43,2 triệu đồng; Air Blade 160 tăng 2 - 7 triệu đồng, lên 65 - 67 triệu đồng; Air Blade 125 tăng 4 - 8 triệu đồng, lên 48,2 - 54 triệu đồng/chiếc, Lead tăng từ 4 - 5 triệu đồng lên 46 - 53,6 triệu đồng, Vision tăng 2 triệu đồng, lên 32,4 - 39,2 triệu đồng/chiếc, tùy bản.

Tại các cửa hàng SYM, Suzuki, Yamaha, do có thị phần thấp nên giá bán vẫn duy trì tương đương với mức giá đề xuất của nhà sản xuất. Trái ngược với Honda, các cửa hàng của nhiều hãng xe máy khác phải kích cầu trong dịp trước Tết âm lịch bằng hình thức tặng quà gồm đồng hồ, áo thun, mũ bảo hiểm, voucher dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe, tặng lệ phí trước bạ 50% - 100%.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo