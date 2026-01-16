Cảng quốc tế và tuyến đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu sẽ được triển khai bài bản, lộ trình rõ ràng

Chiều 16-1, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính quyền năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường.

Quang cảnh hội nghị tổng kết Sở Xây dựng TPHCM

Khởi công 63 dự án, hoàn thành 68 dự án trong năm 2025

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết năm 2025 là một năm đặc biệt với ngành xây dựng TPHCM khi phải trải qua nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, mô hình quản lý và không gian phát triển.

Riêng Sở Xây dựng là một trong những cơ quan chịu tác động nhiều nhất, với bốn lần sắp xếp, tổ chức lại trong thời gian ngắn, gắn với việc hợp nhất, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và triển khai mô hình chính quyền hai cấp, mở rộng không gian đô thị sau sáp nhập.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm phát biểu khai mạc hội nghị

Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Lâm, toàn ngành đã nỗ lực vượt qua giai đoạn nhiều biến động, thích ứng với sự vận động nhanh và yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển TPHCM, đặc biệt trong giai đoạn sau sáp nhập.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2025, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn của các đơn vị thuộc Sở Xây dựng (sau sắp xếp) đạt hơn 30.249 tỉ đồng, tương đương 95,6% kế hoạch vốn đề xuất đầu năm.

Về trật tự an toàn giao thông, toàn thành phố xảy ra 2.106 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.039 người, bị thương 1.246 người; so với cùng kỳ năm 2024 giảm 641 vụ, giảm 67 người chết và giảm 489 người bị thương. Đến nay, TPHCM không còn điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

TPHCM đang nỗ lực kéo giảm ùn ứ, kẹt xe trên địa bàn

Về nhà ở, TPHCM xây dựng mới 14,4 triệu m² sàn, đạt gần 97% kế hoạch năm; diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 26,86 m²/người.

Vận tải hành khách công cộng tiếp tục tăng trưởng, với gần 578 triệu lượt hành khách, tăng 13,7% so với năm 2024. Đáng chú ý, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đạt hơn 18,3 triệu lượt hành khách, vượt 28,8% kế hoạch.

Thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi giao thông xanh, hiện có 47 tuyến xe buýt điện, 18 tuyến xe buýt CNG, hơn 17.000 taxi điện và đang xây dựng lộ trình chuyển đổi 100% xe buýt sang năng lượng sạch vào năm 2030.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, năm 2025 TPHCM đã khởi công 63 dự án, gói thầu trọng điểm, hoàn thành và đưa vào sử dụng 68 dự án, trong đó có nhiều công trình có ý nghĩa kết nối vùng. Đối với đường sắt đô thị, thành phố đã hoàn tất các thủ tục để khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) và tổ chức động thổ tuyến Bến Thành – Cần Giờ, đồng thời chuẩn bị đầu tư hàng loạt tuyến metro theo quy hoạch được Quốc hội và HĐND TPHCM thông qua.

Năm 2026 khởi công 15 công trình, hoàn thành 12 dự án

Bước sang năm 2026, Sở Xây dựng TPHCM xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và tăng cường kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Lễ động thổ cầu Cần Giờ ngày 15-1-2026 vừa qua

Theo đó, TPHCM phấn đấu khởi công khoảng 15 công trình, dự án trọng điểm, trong đó có các dự án: đường Vành đai 4, cao tốc TPHCM – Mộc Bài, cầu vượt biển Cần Giờ – Bà Rịa – Vũng Tàu, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, tuyến metro số 2, 4 dự án BOT theo Nghị quyết 98 và Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Thành phố cũng sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác 12 dự án lớn. như Vành đai 3, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, mở rộng Tỉnh lộ 994, cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên...

Công tác khen thưởng tại hội nghị

Sở Xây dựng tập trung rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt các dự án cấp bách; ưu tiên Vành đai 4, cầu Bình Tiên, cầu Nguyễn Khoái và các dự án BOT mở rộng quốc lộ. Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, Thành phố đặt mục tiêu khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) trong năm 2026, đồng thời tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của tuyến metro số 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường Lãnh đạo các cấp phải thực sự đóng vai trò "lãnh đạo phục vụ", đồng hành cùng các sở, ngành, nhà đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ chung.