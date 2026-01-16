Cảng quốc tế và tuyến đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu sẽ được triển khai bài bản, lộ trình rõ ràng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảng quốc tế và tuyến đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu sẽ được triển khai bài bản, lộ trình rõ ràng

Ngọc Quý

(NLĐO) - Trong năm 2026, TPHCM phấn đấu khởi công khoảng 15 công trình, dự án trọng điểm; hoàn thành, đưa vào khai thác 12 dự án lớn.

Chiều 16-1, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính quyền năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường.

68 dự án hoàn thành, 63 dự án khởi công: Sức bật hạ tầng TPHCM 2025 - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị tổng kết Sở Xây dựng TPHCM

Khởi công 63 dự án, hoàn thành 68 dự án trong năm 2025

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết năm 2025 là một năm đặc biệt với ngành xây dựng TPHCM khi phải trải qua nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, mô hình quản lý và không gian phát triển.

Riêng Sở Xây dựng là một trong những cơ quan chịu tác động nhiều nhất, với bốn lần sắp xếp, tổ chức lại trong thời gian ngắn, gắn với việc hợp nhất, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và triển khai mô hình chính quyền hai cấp, mở rộng không gian đô thị sau sáp nhập.

68 dự án hoàn thành, 63 dự án khởi công: Sức bật hạ tầng TPHCM 2025 - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm phát biểu khai mạc hội nghị

Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Lâm, toàn ngành đã nỗ lực vượt qua giai đoạn nhiều biến động, thích ứng với sự vận động nhanh và yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển TPHCM, đặc biệt trong giai đoạn sau sáp nhập.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2025, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn của các đơn vị thuộc Sở Xây dựng (sau sắp xếp) đạt hơn 30.249 tỉ đồng, tương đương 95,6% kế hoạch vốn đề xuất đầu năm.

Về trật tự an toàn giao thông, toàn thành phố xảy ra 2.106 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.039 người, bị thương 1.246 người; so với cùng kỳ năm 2024 giảm 641 vụ, giảm 67 người chết và giảm 489 người bị thương. Đến nay, TPHCM không còn điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

68 dự án hoàn thành, 63 dự án khởi công: Sức bật hạ tầng TPHCM 2025 - Ảnh 3.

TPHCM đang nỗ lực kéo giảm ùn ứ, kẹt xe trên địa bàn

Về nhà ở, TPHCM xây dựng mới 14,4 triệu m² sàn, đạt gần 97% kế hoạch năm; diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 26,86 m²/người.

Vận tải hành khách công cộng tiếp tục tăng trưởng, với gần 578 triệu lượt hành khách, tăng 13,7% so với năm 2024. Đáng chú ý, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đạt hơn 18,3 triệu lượt hành khách, vượt 28,8% kế hoạch. 

TIN LIÊN QUAN

Thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi giao thông xanh, hiện có 47 tuyến xe buýt điện, 18 tuyến xe buýt CNG, hơn 17.000 taxi điện và đang xây dựng lộ trình chuyển đổi 100% xe buýt sang năng lượng sạch vào năm 2030.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, năm 2025 TPHCM đã khởi công 63 dự án, gói thầu trọng điểm, hoàn thành và đưa vào sử dụng 68 dự án, trong đó có nhiều công trình có ý nghĩa kết nối vùng. Đối với đường sắt đô thị, thành phố đã hoàn tất các thủ tục để khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) và tổ chức động thổ tuyến Bến Thành – Cần Giờ, đồng thời chuẩn bị đầu tư hàng loạt tuyến metro theo quy hoạch được Quốc hội và HĐND TPHCM thông qua.

Năm 2026 khởi công 15 công trình, hoàn thành 12 dự án

Bước sang năm 2026, Sở Xây dựng TPHCM xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và tăng cường kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

68 dự án hoàn thành, 63 dự án khởi công: Sức bật hạ tầng TPHCM 2025 - Ảnh 4.

Lễ động thổ cầu Cần Giờ ngày 15-1-2026 vừa qua

Theo đó, TPHCM phấn đấu khởi công khoảng 15 công trình, dự án trọng điểm, trong đó có các dự án: đường Vành đai 4, cao tốc TPHCM – Mộc Bài, cầu vượt biển Cần Giờ – Bà Rịa – Vũng Tàu, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, tuyến metro số 2, 4 dự án BOT theo Nghị quyết 98 và Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Thành phố cũng sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác 12 dự án lớn. như Vành đai 3, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, mở rộng Tỉnh lộ 994, cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên...

68 dự án hoàn thành, 63 dự án khởi công: Sức bật hạ tầng TPHCM 2025 - Ảnh 5.
68 dự án hoàn thành, 63 dự án khởi công: Sức bật hạ tầng TPHCM 2025 - Ảnh 6.

Công tác khen thưởng tại hội nghị

Sở Xây dựng tập trung rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt các dự án cấp bách; ưu tiên Vành đai 4, cầu Bình Tiên, cầu Nguyễn Khoái và các dự án BOT mở rộng quốc lộ. Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, Thành phố đặt mục tiêu khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) trong năm 2026, đồng thời tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của tuyến metro số 1.

imgPhó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường
Lãnh đạo các cấp phải thực sự đóng vai trò "lãnh đạo phục vụ", đồng hành cùng các sở, ngành, nhà đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của ngành xây dựng là "phục vụ" – phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố. Ông ghi nhận những kết quả toàn diện mà Sở Xây dựng đạt được trong năm 2025, trong bối cảnh bộ máy tổ chức liên tục sắp xếp, sáp nhập và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM: Khởi công 19 dự án trọng điểm trước 30-4-2026 - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Xây dựng tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để tăng tính chủ động cho cơ sở; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng, an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị. Đồng thời, sở cần đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý đầu tư công, điều hành giao thông và quản lý đô thị. Ông cũng lưu ý việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, kiểm soát tiến độ công trình trọng điểm và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, dám nghĩ dám làm, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Tiếp nhận chỉ đạo, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm khẳng định sẽ triển khai toàn diện các nhiệm vụ, tập trung hoàn thiện văn bản pháp luật, chuẩn hóa quy trình, nâng cao minh bạch và phân quyền rõ ràng. Các dự án trọng điểm như metro số 2, sân bay Côn Đảo, cảng quốc tế và tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu sẽ được triển khai bài bản, minh bạch, với lộ trình rõ ràng và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư.

Tin liên quan

Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn hỏa tốc về công tác vệ sinh môi trường

Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn hỏa tốc về công tác vệ sinh môi trường

(NLĐO) - Từ đầu năm 2026, công tác vệ sinh môi trường sẽ bàn giao về UBND cấp xã. Do đó, các đơn vị phải giải quyết dứt điểm công việc, công nợ.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu khẩn trương phân làn ở khu vực Bình Dương

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu nhiều đơn vị ở Bình Dương khẩn trương điều chỉnh phân làn trên hàng loạt tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nói gì khi "cò" nhà ở xã hội tràn lan trên TikTok, Facebook?

(NLĐO) - Đại biểu HĐND cho rằng thực tế hiện nay trên nhiều nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook dễ dàng tìm thấy thông tin về nhà ở xã hội

dự án trọng điểm Sở Xây dựng tổng kết công tác khởi công dự án TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo