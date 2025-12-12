Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu khẩn trương phân làn ở khu vực Bình Dương

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu hàng loạt đơn vị tại khu vực Bình Dương khẩn trương điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường sau khi ghi nhận tai nạn nghiêm trọng gia tăng, đặc biệt giữa xe máy và xe tải nặng. Trên các trục Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 13, việc điều chỉnh để xe tải nặng đi vào làn sát dải phân cách giữa đã mang lại kết quả tích cực, tạo cơ sở để mở rộng mô hình này.

Theo đó, Becamex phải điều chỉnh biển báo phân làn trên các tuyến ĐT.743, Độc Lập, ĐT.746 và ĐT.747B theo hướng tách rõ luồng xe. Xe máy, xe 2 – 3 bánh sẽ đi làn sát vỉa hè; làn kế bên dành cho ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải dưới 3,5 tấn; các làn sát dải phân cách dành cho ô tô và xe tải nặng. Các tuyến nội bộ trong Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương có tối thiểu 3 làn mỗi chiều cũng áp dụng phân làn theo cùng nguyên tắc.

Becamex đồng thời phải chuyển vạch phân làn từ nét liền sang nét đứt để tạo điều kiện chuyển làn, lắp bổ sung dải phân cách mềm dài 30 – 50 m trước giao lộ nhằm tách làn xe máy, nghiên cứu bổ sung pha đèn rẽ trái cho xe 2 bánh. Tại vòng xoay cây xăng Kim Hằng, Sở Xây dựng yêu cầu dỡ bỏ vòng xoay, bố trí lại tiểu đảo giao thông, sơn kẻ và lắp đèn tín hiệu để điều tiết giao thông hiệu quả hơn.

Với tuyến ĐT.741, Công ty Đầu tư hạ tầng VRG phải ngay lập tức điều chỉnh biển báo theo hướng: xe máy đi làn sát vỉa hè; làn giữa dành cho ô tô con, xe khách 16 chỗ trở xuống và xe buýt; làn sát dải phân cách dành cho ô tô. Tuyến này cũng phải đổi vạch liền thành vạch đứt, bổ sung dải phân cách mềm tại giao lộ và nghiên cứu thêm pha đèn rẽ trái dành cho xe máy.

Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu chế xuất – công nghiệp và các Ban quản lý dự án tỉnh Bình Dương được đề nghị rà soát, điều chỉnh biển báo trên các tuyến có tối thiểu 3 làn xe mỗi chiều nhưng không có đường song hành, như Phạm Ngọc Thạch và đường vào Trung tâm Hành chính tỉnh. Các tuyến trong khu công nghiệp cũng phải phân làn theo nguyên tắc chung: xe máy đi làn ngoài cùng, xe con và xe khách nhỏ đi làn giữa, các làn trong cùng dành cho ô tô.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cùng Đoạn Quản lý – Sửa chữa công trình giao thông tỉnh Bình Dương sẽ theo dõi việc triển khai. Nếu các đơn vị chưa hoàn thành trước ngày 31-12-2025, Trung tâm sẽ trực tiếp thực hiện việc điều chỉnh và phải hoàn tất trước ngày 10-1-2026.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp liên quan khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo tiến độ trước ngày 31-12-2025.