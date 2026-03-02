Căng thẳng Trung Đông leo thang: Các hãng tàu ra thông báo khẩn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Căng thẳng Trung Đông leo thang: Các hãng tàu ra thông báo khẩn

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Cước vận chuyển có khả năng tăng đột biến, các phụ phí có thể được áp dụng trong thời gian ngắn mà không báo trước.

Trước diễn biến chiến sự phức tạp tại Trung Đông, nhiều hãng tàu và đơn vị vận chuyển quốc tế đã phát đi thông báo khẩn, tạm dừng nhận booking (đặt chỗ) đối với hàng hóa đi và đến khu vực này nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác.

TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 1-3, hãng tàu MSC (Mediterranean Shipping Company, trụ sở Thụy Sĩ) thông báo tạm dừng toàn bộ booking hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới đi Trung Đông cho đến khi có thông báo mới. 

Theo hãng tàu này, quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục leo thang, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thuyền viên và tàu biển.

“Trước những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại Trung Đông, sự an toàn của đội ngũ thuyền viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Như một biện pháp phòng ngừa, MSC quyết định tạm dừng tất cả các booking hàng hóa đi Trung Đông cho đến khi tình hình ổn định hơn” - đại diện MSC nhấn mạnh.

MSC cho biết hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến khu vực và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác. Việc mở lại booking sẽ được xem xét ngay khi điều kiện an ninh cho phép. Doanh nghiệp được khuyến nghị liên hệ với các văn phòng đại diện của MSC trong mạng lưới toàn cầu để được hỗ trợ kịp thời.

Căng thẳng Trung Đông 2026 khiến Cước vận chuyển tăng đột biến và tạm dừng booking - Ảnh 1.

Tàu chở hàng hóa trên biển.

Cùng thời điểm, DP World cũng cập nhật tình hình hoạt động tại cảng Jebel Ali (UAE) – một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất khu vực Trung Đông. Theo DP World, các hoạt động tại cảng này đã tạm thời bị gián đoạn như một biện pháp phòng ngừa, thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh cho nhân viên, khách hàng và đối tác. Đội ngũ thương mại và bán hàng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong các tình huống khẩn cấp” - DP World thông tin.

Trước tình hình trên, ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu TPHCM (HIEA), nhận định nguy cơ khủng hoảng Biển Đỏ có thể quay trở lại, buộc nhiều hãng tàu phải tránh tuyến hàng hải qua kênh đào Suez. Điều này sẽ đẩy chi phí vận chuyển tăng mạnh, kéo theo rủi ro chậm trễ giao hàng và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Căng thẳng Trung Đông leo thang: Các hãng tàu ra thông báo khẩn - Ảnh 1.

Tàu chở hàng hóa tại cảng Quốc tế Long An (Tây Ninh). Ảnh minh họa

Theo ông Xô, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các quốc gia Trung Đông và vùng Vịnh hiện đứng ở nhóm thị trường lớn, chỉ sau Mỹ. Do đó, việc các hãng tàu dừng nhận booking hoặc áp dụng phụ phí cao có thể khiến doanh nghiệp xuất khẩu trong nước chịu áp lực lớn về chi phí và tiến độ giao hàng.

“Cước vận chuyển có khả năng tăng đột biến, các phụ phí có thể được áp dụng trong thời gian ngắn mà không báo trước. HIEA sẽ theo dõi sát diễn biến và kịp thời thông tin tới doanh nghiệp hội viên để chủ động ứng phó, hạn chế rủi ro và thiệt hại” - ông Xô cho biết.

Trước đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp logistics tăng cường theo dõi tình hình, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất – xuất nhập khẩu, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đối với hoạt động thương mại của Việt Nam.

Tin liên quan

Hình ảnh cảng Phước An đón chuyến tàu đầu tiên của hãng tàu lớn nhất thế giới

Hình ảnh cảng Phước An đón chuyến tàu đầu tiên của hãng tàu lớn nhất thế giới

(NLĐO)-Cảng Phước An đón chuyến tàu đầu tiên của hãng MSC (hãng tàu lớn nhất thế giới) đánh dấu một bước ngoặt, thúc đẩy thương mại quốc tế tại khu vực.

Các hãng tàu bất ngờ miễn cước vận chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc

(NLĐO) – Trong khi cước tàu biển từ Trung Quốc về Việt Nam tăng lên 5 lần thì cước chiều ngược lại được đưa về 0

Hãng tàu tùy tiện tăng phí

Các hãng tàu chỉ thông báo thay đổi mức phí trước 15 ngày mà không phải thông qua kiểm tra, giải trình các yếu tố cấu thành phí, phụ phí hay bất kỳ báo cáo, ràng buộc nào

Trung Đông chuỗi cung ứng Iran biển Địa Trung Hải hãng tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo