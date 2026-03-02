Căng thẳng Trung Đông leo thang: Các hãng tàu ra thông báo khẩn

Trước diễn biến chiến sự phức tạp tại Trung Đông, nhiều hãng tàu và đơn vị vận chuyển quốc tế đã phát đi thông báo khẩn, tạm dừng nhận booking (đặt chỗ) đối với hàng hóa đi và đến khu vực này nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác.

Từ ngày 1-3, hãng tàu MSC (Mediterranean Shipping Company, trụ sở Thụy Sĩ) thông báo tạm dừng toàn bộ booking hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới đi Trung Đông cho đến khi có thông báo mới.

Theo hãng tàu này, quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục leo thang, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thuyền viên và tàu biển.

“Trước những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại Trung Đông, sự an toàn của đội ngũ thuyền viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Như một biện pháp phòng ngừa, MSC quyết định tạm dừng tất cả các booking hàng hóa đi Trung Đông cho đến khi tình hình ổn định hơn” - đại diện MSC nhấn mạnh.

MSC cho biết hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến khu vực và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác. Việc mở lại booking sẽ được xem xét ngay khi điều kiện an ninh cho phép. Doanh nghiệp được khuyến nghị liên hệ với các văn phòng đại diện của MSC trong mạng lưới toàn cầu để được hỗ trợ kịp thời.

Tàu chở hàng hóa trên biển.

Cùng thời điểm, DP World cũng cập nhật tình hình hoạt động tại cảng Jebel Ali (UAE) – một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất khu vực Trung Đông. Theo DP World, các hoạt động tại cảng này đã tạm thời bị gián đoạn như một biện pháp phòng ngừa, thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh cho nhân viên, khách hàng và đối tác. Đội ngũ thương mại và bán hàng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong các tình huống khẩn cấp” - DP World thông tin.

Trước tình hình trên, ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu TPHCM (HIEA), nhận định nguy cơ khủng hoảng Biển Đỏ có thể quay trở lại, buộc nhiều hãng tàu phải tránh tuyến hàng hải qua kênh đào Suez. Điều này sẽ đẩy chi phí vận chuyển tăng mạnh, kéo theo rủi ro chậm trễ giao hàng và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Tàu chở hàng hóa tại cảng Quốc tế Long An (Tây Ninh). Ảnh minh họa

Theo ông Xô, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các quốc gia Trung Đông và vùng Vịnh hiện đứng ở nhóm thị trường lớn, chỉ sau Mỹ. Do đó, việc các hãng tàu dừng nhận booking hoặc áp dụng phụ phí cao có thể khiến doanh nghiệp xuất khẩu trong nước chịu áp lực lớn về chi phí và tiến độ giao hàng.

“Cước vận chuyển có khả năng tăng đột biến, các phụ phí có thể được áp dụng trong thời gian ngắn mà không báo trước. HIEA sẽ theo dõi sát diễn biến và kịp thời thông tin tới doanh nghiệp hội viên để chủ động ứng phó, hạn chế rủi ro và thiệt hại” - ông Xô cho biết.

Trước đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp logistics tăng cường theo dõi tình hình, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất – xuất nhập khẩu, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đối với hoạt động thương mại của Việt Nam.