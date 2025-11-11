Cảnh báo cẩn trọng tim mạch ở người trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cảnh báo cẩn trọng tim mạch ở người trẻ

Ngọc Dung

Theo Hội Tim mạch học Việt Nam, ước tính số ca tử vong vì các bệnh lý tim mạch chiếm gần 40% tổng số ca tử vong.

Trung bình cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc và xu hướng ngày càng trẻ hóa.

GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, cho biết tại Việt Nam, bệnh lý do xơ vữa động mạch chiếm khoảng 65% tổng số bệnh tim mạch, trong đó bệnh mạch vành và đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Đây là nguyên nhân gây ra khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm, tương đương 1/3 tổng số ca tử vong cả nước. Trong 3 thập kỷ qua, số người mắc bệnh tim mạch trên toàn cầu đã tăng gấp đôi, vượt mốc 500 triệu ca và là nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất cướp đi sinh mạng của gần 19 triệu người mỗi năm.

Các chuyên gia cho biết bệnh tim mạch từng bị coi là "bệnh nhà giàu", nay trở thành thách thức toàn cầu khi hơn 75% ca tử vong xảy ra ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Những năm gần đây, bệnh tim mạch không còn là vấn đề riêng của người lớn tuổi. Xu hướng trẻ hóa diễn ra rõ rệt, khi ngày càng nhiều người dưới 40 tuổi được chẩn đoán tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc mắc bệnh mạch vành. Ngoài các yếu tố nguy cơ truyền thống như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá…, ở người trẻ còn xuất hiện thêm các yếu tố như căng thẳng, thức khuya, béo phì.

Theo GS Hùng, thời gian qua ghi nhận nhiều trường hợp đột tử ở người trẻ. Trong các ca tử vong đột ngột, khoảng 90% liên quan đến nguyên nhân tim mạch. Những trường hợp này thường gắn với các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, ít vận động và căng thẳng kéo dài. Việc kiểm soát tốt những yếu tố này là cách quan trọng để giảm nguy cơ đột tử. Ngoài ra, ở nhóm người trẻ, các bệnh tim mạch thường gặp gồm bệnh cơ tim phì đại bẩm sinh và rối loạn nhịp tim. Nhiều trường hợp vẫn "chung sống hòa bình" với bệnh mà không có triệu chứng rõ rệt, song khi gắng sức, đặc biệt là chạy marathon hoặc chơi thể thao cường độ cao, có thể dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, gây loạn nhịp tim và đột tử. Bên cạnh đó, không ít người trẻ mắc xơ vữa động mạch. Khi vận động quá sức, các mảng xơ vữa có thể bị nứt vỡ, làm tắc nghẽn mạch và gây nhồi máu cơ tim.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hơn 75% số ca tử vong do tim mạch xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, gây thiệt hại kinh tế toàn cầu hơn 1.000 tỉ USD mỗi năm, bao gồm chi phí y tế và tổn thất năng suất lao động. Bệnh tim mạch tiến triển âm thầm nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy việc chủ động khám sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh là vô cùng quan trọng. Một số dấu hiệu bất thường qua điện tâm đồ hoặc siêu âm tim có thể giúp bác sĩ nhận diện sớm nguy cơ.

Các chuyên gia nhấn mạnh phòng bệnh sớm là "chìa khóa" để giảm gánh nặng của bệnh tim mạch. Người dân cũng cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì, hút thuốc, ít vận động, căng thẳng tâm lý và ô nhiễm môi trường. Người trẻ cần tránh thức đêm, lười vận động, không dùng các chất kích thích. Nếu kiểm soát tốt những yếu tố này có thể ngăn ngừa đến 80% bệnh tim mạch. "Đây cũng là hạn chế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi mà người dân chủ yếu phát hiện, điều trị ở giai đoạn muộn thay vì phòng ngừa sớm" - GS Hùng cảnh báo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo