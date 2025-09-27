Thông tin đáng chú ý về số ca tử vong vì bệnh tim mạch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thông tin đáng chú ý về số ca tử vong vì bệnh tim mạch

Tin - ảnh: Hoàng Xuân - Tâm Quân

(NLĐO) - Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, bệnh tim mạch cướp đi sinh mạng khoảng 19,8 triệu người, chiếm 32% tổng số ca tử vong toàn cầu

Ngày 27-9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội nghị Tim mạch Quốc tế 2025, quy tụ 250 bác sĩ và chuyên gia y tế khu vực ĐBSCL cùng các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Hội nghị nhằm cập nhật khuyến cáo mới nhất của Hội Tim mạch Châu Âu (ESC) 2025, đồng thời chia sẻ những tiến bộ trong chẩn đoán, can thiệp và điều trị bệnh lý tim mạch.

Thông tin đáng chú ý về số ca tử vong vì bệnh tim mạch - Ảnh 1.

TS. BS. Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, chia sẻ tại hội nghị

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, bệnh tim mạch cướp đi sinh mạng khoảng 19,8 triệu người, chiếm 32% tổng số ca tử vong toàn cầu, trong đó 85% là do nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong, khiến tim mạch trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, vượt qua cả ung thư.

Đáng lo ngại, khoảng 25% người trưởng thành Việt Nam mắc tăng huyết áp. Người bị tăng huyết áp có nguy cơ tử vong do đột quỵ cao gấp 4 lần và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao gấp 3 lần so với người không bị tăng huyết áp

Thực tế thăm khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cũng ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp bệnh tim mạch xuất hiện ở người trẻ 30 – 40 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi.

Trước những thách thức của bệnh tim mạch, tại hội nghị, các chuyên gia tập trung thảo luận về thực tiễn điều trị bệnh tim mạch tại Việt Nam, cùng những giải pháp điều trị theo các khuyến cáo quốc tế.

Thông tin đáng chú ý về số ca tử vong vì bệnh tim mạch - Ảnh 2.

Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Theo BS.CKII. Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long; các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là rối loạn nhịp, suy tim và mạch vành vẫn đang là thách thức lớn trong thực hành lâm sàng tại khu vực ĐBSCL. Hội nghị lần này giúp đội ngũ y bác sĩ cập nhật kỹ thuật mới, tiếp cận trực tiếp các khuyến cáo quốc tế và nâng cao khả năng ứng dụng trong điều trị thực tế.

Thông tin đáng chú ý về số ca tử vong vì bệnh tim mạch - Ảnh 3.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện điều trị ca điện sinh lý tim được truyền hình trực tiếp từ phòng cathlab của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đến hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long công bố vận hành hệ thống MRI 3.0 Tesla và MSCT 256 lát cắt. Đây là 2 công nghệ chẩn đoán hình ảnh tim mạch tiên tiến giúp tầm soát sớm đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành; chẩn đoán chính xác, hỗ trợ lập phác đồ điều trị tối ưu; rút ngắn thời gian cấp cứu, nâng cao tỷ lệ cứu sống người bệnh đột quỵ.

Tin liên quan

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

(NLĐO) – Đang làm việc cùng đồng nghiệp, một nam nhân viên điện lực ở Cà Mau bất ngờ tử vong nghi do đột quỵ

Hậu đột quỵ tim và não, Huỳnh Anh Tuấn tái xuất

(NLĐO) - Nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã phục hồi ấn tượng sau hơn 80 ngày kể từ lúc đột quỵ tim và não. Ông nhận được nhiều lời chúc, chào mừng.

Khởi công xây dựng bệnh viện chuyên sâu đột quỵ ở phường Nha Trang

(NLĐO)-Công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm điều trị đột quỵ chuyên sâu đầu tiên của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Bệnh viện Bạch Mai bệnh tim mạch bệnh lý tim mạch ca tử vong Tổ chức Y tế thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo