Thông tin đáng chú ý về số ca tử vong vì bệnh tim mạch

Ngày 27-9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội nghị Tim mạch Quốc tế 2025, quy tụ 250 bác sĩ và chuyên gia y tế khu vực ĐBSCL cùng các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Hội nghị nhằm cập nhật khuyến cáo mới nhất của Hội Tim mạch Châu Âu (ESC) 2025, đồng thời chia sẻ những tiến bộ trong chẩn đoán, can thiệp và điều trị bệnh lý tim mạch.

TS. BS. Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, chia sẻ tại hội nghị

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, bệnh tim mạch cướp đi sinh mạng khoảng 19,8 triệu người, chiếm 32% tổng số ca tử vong toàn cầu, trong đó 85% là do nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong, khiến tim mạch trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, vượt qua cả ung thư.

Đáng lo ngại, khoảng 25% người trưởng thành Việt Nam mắc tăng huyết áp. Người bị tăng huyết áp có nguy cơ tử vong do đột quỵ cao gấp 4 lần và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao gấp 3 lần so với người không bị tăng huyết áp

Thực tế thăm khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cũng ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp bệnh tim mạch xuất hiện ở người trẻ 30 – 40 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi.

Trước những thách thức của bệnh tim mạch, tại hội nghị, các chuyên gia tập trung thảo luận về thực tiễn điều trị bệnh tim mạch tại Việt Nam, cùng những giải pháp điều trị theo các khuyến cáo quốc tế.

Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Theo BS.CKII. Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long; các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là rối loạn nhịp, suy tim và mạch vành vẫn đang là thách thức lớn trong thực hành lâm sàng tại khu vực ĐBSCL. Hội nghị lần này giúp đội ngũ y bác sĩ cập nhật kỹ thuật mới, tiếp cận trực tiếp các khuyến cáo quốc tế và nâng cao khả năng ứng dụng trong điều trị thực tế.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện điều trị ca điện sinh lý tim được truyền hình trực tiếp từ phòng cathlab của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đến hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long công bố vận hành hệ thống MRI 3.0 Tesla và MSCT 256 lát cắt. Đây là 2 công nghệ chẩn đoán hình ảnh tim mạch tiên tiến giúp tầm soát sớm đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành; chẩn đoán chính xác, hỗ trợ lập phác đồ điều trị tối ưu; rút ngắn thời gian cấp cứu, nâng cao tỷ lệ cứu sống người bệnh đột quỵ.