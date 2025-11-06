HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cảnh báo đáng lo về mục tiêu khí hậu

Xuân Mai

Theo báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), lượng khí thải toàn cầu năm 2024 đã tăng 2,3% so với năm trước

Nếu các nước thực hiện đúng cam kết trong kế hoạch hành động khí hậu của mình, nhiệt độ toàn cầu vẫn sẽ tăng khoảng 2,3-2,5°C vào năm 2100. Con số này cao hơn đáng kể mục tiêu chỉ tăng 1,5 độ C so với thời điểm giữa thế kỷ XIX. Đây là mục tiêu được thống nhất trong Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu năm 2015.

Đó là thông tin đáng lo ngại được đưa ra trong báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) hôm 4-11. Theo báo cáo, trong vòng 10 năm tới, nhiệt độ toàn cầu nhiều khả năng cao hơn 1,5 độ C so với mức vào giữa thế kỷ XIX. Ngoài ra, nếu chỉ dựa vào các chính sách đang được thực hiện, trái đất dự kiến nóng hơn 2,8°C vào năm 2100.

Giám đốc điều hành UNEP Inger Andersen nhận định các kế hoạch khí hậu quốc gia dù đã đạt được một số tiến triển nhưng vẫn chưa đủ. Theo bà Andersen, đó là lý do "chúng ta vẫn cần phải cắt giảm khí thải với quy mô chưa từng có trong khi thời gian ngày càng gấp rút và bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp".

Theo hãng tin AP, báo cáo trên cũng cho biết lượng khí thải toàn cầu năm 2024 đã tăng 2,3% so với năm trước, được thúc đẩy bởi một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Indonesia. Tuy nhiên, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chiếm 75% lượng khí thải toàn cầu. Trong khi đó, Liên minh châu Âu là bên duy nhất giảm khí nhà kính vào năm ngoái. Đáng chú ý, nước Mỹ thời Tổng thống Donald Trump đã rời xa các cam kết khí hậu và chính thức rút khỏi Thỏa thuận Paris vào đầu năm tới. Theo UNEP, phần còn lại của thế giới phải cắt giảm thêm 2 tỉ tấn CO2 mỗi năm để bù đắp cho lượng khí thải carbon đang gia tăng của Mỹ.

Cảnh báo đáng lo về mục tiêu khí hậu - Ảnh 1.

Một tấm biển quảng bá cho Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại TP Belem - Brazil hôm 3-11. Ảnh: AP

Theo Liên hợp quốc, chỉ mới có 60 bên tham gia Thỏa thuận Paris (chiếm 63% lượng khí thải nhà kính trên thế giới) đã nộp hoặc công bố các mục tiêu giảm phát thải mới cho năm 2035 trước hạn chót là cuối tháng 9 qua. Cơ quan này kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện những biện pháp cắt giảm khí thải "quyết liệt và nhanh chóng" để đạt được mục tiêu đề ra. Bà Adelle Thomas, phó chủ tịch một ủy ban khoa học độc lập của Liên hợp quốc chuyên tính toán tác động khí hậu, cho biết mỗi 0,1 độ C tăng thêm đều gây ra hệ lụy đối với các cộng đồng, hệ sinh thái trên toàn thế giới, đặc biệt là những nhóm dễ tổn thương.

Báo cáo trên được công bố không lâu trước khi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại TP Belem - Brazil từ ngày 10 đến 21-11. Tại Belem, các nhà ngoại giao, nhà hoạt động, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ thảo luận về các kế hoạch quốc gia mới nhằm chống biến đổi khí hậu, nhu cầu bảo vệ rừng, cách các cộng đồng có thể thích ứng với tình trạng toàn cầu nóng lên và vấn đề hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu.

Trước thềm hội nghị, tranh cãi đã xuất hiện về tính chất của sự kiện này. Brazil nhấn mạnh việc thực thi các kế hoạch trước đây cũng như những kế hoạch cắt giảm khí thải mới được nộp trong năm nay. Tuy nhiên, các đảo quốc nhỏ và nhiều nhà khoa học lại cho rằng như vậy là chưa đủ, đồng thời đòi hỏi các quốc gia phải đặt ra mục tiêu tham vọng hơn trong các kế hoạch mới nhằm cắt giảm khí thải carbon. 

Philippines, vùng Caribe thiệt hại nặng vì bão

Ít nhất 66 người thiệt mạng khi bão Kalmaegi càn quét Philippines từ ngày 4-11. Trong số nạn nhân có 6 người trên một trực thăng của Không quân bị rơi ở tỉnh Agusan del Sur. Ngoài ra, bão đã ảnh hưởng đến khoảng 706.000 người, trong đó khoảng 348.000 người phải sơ tán đến các trung tâm trú ẩn.

Tỉnh Cebu là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Văn phòng Phòng vệ dân sự hôm 5-11 cho biết có tới 49 trường hợp tử vong được báo cáo từ tỉnh này sau khi mưa lớn từ cơn bão gây ra lũ quét, lở đất, khiến mực nước trên sông và các tuyến đường thủy khác dâng cao. Lũ lụt đã nhấn chìm các cộng đồng dân cư, buộc người dân trèo lên mái nhà kêu cứu. 13/26 người mất tích cũng là cư dân tỉnh Cebu. Chính quyền tỉnh Cebu đã ban bố tình trạng thảm họa để đẩy nhanh công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả.

Còn tại vùng Caribe, bão Melissa đã khiến 32 người thiệt mạng ở Jamaica và 43 người ở Haiti, theo con số thống kê tính đến ngày 4-11. Cùng ngày, Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cho biết Melissa đã gây thiệt hại về nhà cửa và cơ sở hạ tầng quan trọng tương đương khoảng 28%-32% GDP năm ngoái. Đại diện từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) nói với trang UN News rằng có tới 6 triệu người ở vùng này bị ảnh hưởng bởi bão, buộc WFP phải thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp.

Anh Thư


Tin liên quan

Thêm cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu

Thêm cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí The Lancet Planetary Health (Anh) cảnh báo biến đổi khí hậu và thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Hồi chuông cảnh báo về khí hậu

Một mảng lớn của sông băng Birch ở phía Nam Thụy Sĩ đã sụp đổ và chôn vùi hầu hết làng Blatten ở thung lũng Lötschental hôm 28-5.

Việt Nam cùng toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu ứng phó linh hoạt với biến đổi khí hậu và các tác động tiêu cực khác cả về tài chính, nhân lực, ý tưởng

khí hậu thỏa thuận paris biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo