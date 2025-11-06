Cảnh báo đáng lo về mục tiêu khí hậu

Nếu các nước thực hiện đúng cam kết trong kế hoạch hành động khí hậu của mình, nhiệt độ toàn cầu vẫn sẽ tăng khoảng 2,3-2,5°C vào năm 2100. Con số này cao hơn đáng kể mục tiêu chỉ tăng 1,5 độ C so với thời điểm giữa thế kỷ XIX. Đây là mục tiêu được thống nhất trong Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu năm 2015.

Đó là thông tin đáng lo ngại được đưa ra trong báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) hôm 4-11. Theo báo cáo, trong vòng 10 năm tới, nhiệt độ toàn cầu nhiều khả năng cao hơn 1,5 độ C so với mức vào giữa thế kỷ XIX. Ngoài ra, nếu chỉ dựa vào các chính sách đang được thực hiện, trái đất dự kiến nóng hơn 2,8°C vào năm 2100.

Giám đốc điều hành UNEP Inger Andersen nhận định các kế hoạch khí hậu quốc gia dù đã đạt được một số tiến triển nhưng vẫn chưa đủ. Theo bà Andersen, đó là lý do "chúng ta vẫn cần phải cắt giảm khí thải với quy mô chưa từng có trong khi thời gian ngày càng gấp rút và bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp".

Theo hãng tin AP, báo cáo trên cũng cho biết lượng khí thải toàn cầu năm 2024 đã tăng 2,3% so với năm trước, được thúc đẩy bởi một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Indonesia. Tuy nhiên, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chiếm 75% lượng khí thải toàn cầu. Trong khi đó, Liên minh châu Âu là bên duy nhất giảm khí nhà kính vào năm ngoái. Đáng chú ý, nước Mỹ thời Tổng thống Donald Trump đã rời xa các cam kết khí hậu và chính thức rút khỏi Thỏa thuận Paris vào đầu năm tới. Theo UNEP, phần còn lại của thế giới phải cắt giảm thêm 2 tỉ tấn CO2 mỗi năm để bù đắp cho lượng khí thải carbon đang gia tăng của Mỹ.

Một tấm biển quảng bá cho Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại TP Belem - Brazil hôm 3-11. Ảnh: AP

Theo Liên hợp quốc, chỉ mới có 60 bên tham gia Thỏa thuận Paris (chiếm 63% lượng khí thải nhà kính trên thế giới) đã nộp hoặc công bố các mục tiêu giảm phát thải mới cho năm 2035 trước hạn chót là cuối tháng 9 qua. Cơ quan này kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện những biện pháp cắt giảm khí thải "quyết liệt và nhanh chóng" để đạt được mục tiêu đề ra. Bà Adelle Thomas, phó chủ tịch một ủy ban khoa học độc lập của Liên hợp quốc chuyên tính toán tác động khí hậu, cho biết mỗi 0,1 độ C tăng thêm đều gây ra hệ lụy đối với các cộng đồng, hệ sinh thái trên toàn thế giới, đặc biệt là những nhóm dễ tổn thương.

Báo cáo trên được công bố không lâu trước khi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại TP Belem - Brazil từ ngày 10 đến 21-11. Tại Belem, các nhà ngoại giao, nhà hoạt động, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ thảo luận về các kế hoạch quốc gia mới nhằm chống biến đổi khí hậu, nhu cầu bảo vệ rừng, cách các cộng đồng có thể thích ứng với tình trạng toàn cầu nóng lên và vấn đề hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu.

Trước thềm hội nghị, tranh cãi đã xuất hiện về tính chất của sự kiện này. Brazil nhấn mạnh việc thực thi các kế hoạch trước đây cũng như những kế hoạch cắt giảm khí thải mới được nộp trong năm nay. Tuy nhiên, các đảo quốc nhỏ và nhiều nhà khoa học lại cho rằng như vậy là chưa đủ, đồng thời đòi hỏi các quốc gia phải đặt ra mục tiêu tham vọng hơn trong các kế hoạch mới nhằm cắt giảm khí thải carbon.

Philippines, vùng Caribe thiệt hại nặng vì bão Ít nhất 66 người thiệt mạng khi bão Kalmaegi càn quét Philippines từ ngày 4-11. Trong số nạn nhân có 6 người trên một trực thăng của Không quân bị rơi ở tỉnh Agusan del Sur. Ngoài ra, bão đã ảnh hưởng đến khoảng 706.000 người, trong đó khoảng 348.000 người phải sơ tán đến các trung tâm trú ẩn. Tỉnh Cebu là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Văn phòng Phòng vệ dân sự hôm 5-11 cho biết có tới 49 trường hợp tử vong được báo cáo từ tỉnh này sau khi mưa lớn từ cơn bão gây ra lũ quét, lở đất, khiến mực nước trên sông và các tuyến đường thủy khác dâng cao. Lũ lụt đã nhấn chìm các cộng đồng dân cư, buộc người dân trèo lên mái nhà kêu cứu. 13/26 người mất tích cũng là cư dân tỉnh Cebu. Chính quyền tỉnh Cebu đã ban bố tình trạng thảm họa để đẩy nhanh công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả. Còn tại vùng Caribe, bão Melissa đã khiến 32 người thiệt mạng ở Jamaica và 43 người ở Haiti, theo con số thống kê tính đến ngày 4-11. Cùng ngày, Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cho biết Melissa đã gây thiệt hại về nhà cửa và cơ sở hạ tầng quan trọng tương đương khoảng 28%-32% GDP năm ngoái. Đại diện từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) nói với trang UN News rằng có tới 6 triệu người ở vùng này bị ảnh hưởng bởi bão, buộc WFP phải thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp. Anh Thư



