Sức khỏe

Cảnh báo điều xảy ra khi thói quen “xem phim người lớn” kéo dài

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Thủ dâm quá mức gây ra rối loạn cương dương do tâm lý, một dạng rối loạn phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ

Trong thời gian gần đây, Đơn vị Tiết niệu – Nam học-Bệnh viện An Bình (TPHCM)) ghi nhận số lượng nam giới trẻ đến khám vì rối loạn cương dương và lo lắng về khả năng quan hệ tình dục gia tăng. Đa phần là những người trong độ tuổi 20–30, có vẻ ngoài khỏe mạnh, không mắc bệnh lý nền nhưng lại gặp khó khăn khi quan hệ với bạn gái, dễ mất cương hoặc không duy trì được sự cương cứng trong những thời điểm quan trọng. Hầu hết đều cho biết họ rơi vào vòng lặp căng thẳng, tự ti, lo lắng, khiến chất lượng cuộc sống và các mối quan hệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điều gì xảy ra từ thói quen thủ dâm khi stress và xem phim người lớn kéo dài? - Ảnh 1.

Khi thăm khám, bác sĩ sẽ hỏi kỹ rối loạn cương do sinh lý hay tâm lý

Theo ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu – Nam học-Bệnh viện An Bình, điểm chung đáng chú ý ở nhóm bệnh nhân này là thói quen thủ dâm thường xuyên mỗi khi căng thẳng và việc xem phim người lớn quá nhiều, đôi khi trở thành "cách giải tỏa mặc định" mỗi khi buồn chán hoặc cô đơn. Không ít trường hợp duy trì tần suất cao như một thói quen kéo dài trong nhiều năm, dẫn đến sự lệ thuộc vào kích thích thị giác mạnh và không còn nhạy cảm trước các tương tác thật với bạn tình.

BS Phong cho biết thủ dâm không phải hành vi xấu. Ở mức độ hợp lý, đây là hoạt động sinh lý hoàn toàn bình thường, giúp giải tỏa căng thẳng, giúp nam giới hiểu rõ cơ thể mình và không gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu xuất hiện khi thủ dâm trở thành hành vi bắt buộc mỗi khi stress hoặc khi việc xem phim người lớn chiếm phần lớn kích thích tình dục của người trẻ. Sự tiếp xúc lặp đi lặp lại với các nội dung kích dục mạnh khiến não bộ quen với mức kích thích cao bất thường, dẫn đến việc cần nhiều hơn để đạt được hưng phấn. Điều này khiến các trải nghiệm tình dục thực tế, vốn tự nhiên và ít kịch tính hơn, trở nên không đủ mạnh để kích hoạt phản ứng cương.

Nhiều bệnh nhân trẻ tâm sự rằng khi ở bên bạn gái, họ không đạt được mức hưng phấn như khi xem phim người lớn, dẫn đến lo lắng, mất tập trung và căng thẳng. Vòng xoắn này khiến tình trạng rối loạn cương trở nên nặng hơn, dù cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Thủ dâm quá mức và tiếp xúc liên tục với phim người lớn gây ra rối loạn cương dương do tâm lý, một dạng rối loạn phổ biến nhưng thường bị người trẻ xem nhẹ. Đây không phải bệnh lý dương vật hay testosterone mà là vấn đề của hệ thần kinh – tâm lý khi phản ứng sinh lý không đáp ứng đúng thời điểm.


