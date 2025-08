Cảnh báo đột quỵ trong bóng đá

Việc trọng tài FIFA Trần Đình Thịnh bị đột quỵ trong buổi kiểm tra thể lực trước mùa giải mới và qua đời hôm 4-8 không phải là trường hợp đầu tiên của bóng đá Việt Nam

Ông Trần Đình Thịnh được giới chuyên gia bóng đá lẫn đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Trong suốt hơn 1 thập kỷ gắn bó với các giải bóng đá quốc gia, "vua áo đen" sinh năm 1982 luôn thể hiện sự điềm tĩnh, nghiêm túc và bản lĩnh trong các trận đấu được giao.

Đột quỵ gia tăng trong thể thao

Bắt đầu sự nghiệp trọng tài bóng đá từ năm 2010, ông Thịnh trở thành gương mặt quen thuộc tại đấu trường V-League, từng được trao danh hiệu "Còi đồng" mùa giải 2024 và "Còi bạc" mùa giải 2024-2025. "Vua áo đen" gốc Đồng Nai cũng từng được phong cấp Trọng tài FIFA vào năm 2019, 2020.

Ngoài công việc "cầm còi" ở các sân chơi bóng đá chuyên nghiệp, trọng tài Trần Đình Thịnh còn làm giáo viên thể chất của một trường THCS ở Đồng Nai, mở các lớp bóng đá cộng đồng ngay tại quê nhà. Vì vậy, các đồng nghiệp đều khẳng định trọng tài Thịnh có nền tảng thể lực rất tốt.

Trọng tài Trần Đình Thịnh ra đi đột ngột đã tạo cú sốc cho bóng đá Việt Nam .Ảnh: VFF

Theo quy định của chương trình kiểm tra năng lực trọng tài V-League chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026, mỗi trọng tài phải chạy 75 m trong 15 giây, đi bộ 25 m trong 20 giây và hoàn thành 2 nội dung này với kích thước 10 vòng sân (tương đương 4 km). Khi ở vòng sân thứ 10, trọng tài Thịnh ngã quỵ và bất tỉnh, được bộ phận y tế thường trực sơ cứu, thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực, trước khi chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Tuy được các bác sĩ tận tình cứu chữa, tích cực hồi sức nhưng ông Thịnh đã không qua khỏi, ra đi vào khoảng 2 giờ ngày 4-8. Thi thể ông Thịnh sau đó được người thân đưa về Đồng Nai để mai táng.

Sự cố này đã gây sốc làng bóng đá Việt Nam, khiến đội ngũ các trọng tài, HLV lẫn cầu thủ bàng hoàng.

Trước ông Thịnh, trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân cũng đột quỵ trên sân hồi tháng 4-2018, được đưa vào Bệnh viện Saint Paul (Hà Nội) để cấp cứu hồi sức tích cực. Sau đó, vị trọng tài này được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để điều trị nhưng chỉ cầm cự được 5 ngày, trước khi qua đời ở tuổi 37. Cố trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân được xác định mắc bệnh về thận nhưng không phát hiện trước khi tham dự các đợt kiểm tra thể lực, đánh giá năng lực chuyên môn trước mùa Giải Hạng nhất quốc gia.

Ở các sân chơi phong trào, nhiều trường hợp thương vong đáng tiếc vì đột quỵ cũng diễn ra trong thời gian gần đây. Tối 3-6, khi tham gia một trận đấu phong trào, cựu cầu thủ futsal Trần Đặng Thiện đột quỵ và qua đời ngay trên sân bóng.

Trên sân bóng Phú Thọ (quận 10, TP HCM) hôm 16-4, một cầu thủ phong trào 53 tuổi cũng tử vong vì ngưng tim khi đang thi đấu. Được biết, "lão tướng" này có tiền sử bệnh tim mạch nhưng đã thi đấu 2 trận liên tiếp dưới tiết trời nắng nóng.

Siết chặt quản lý sức khỏe

Liên quan việc kiểm tra thể lực các trọng tài trong chương trình tập huấn, đây là nội dung kiểm tra bắt buộc theo quy định của FIFA nhằm đánh giá khả năng làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2025-2026.

Trong thời gian gần đây, công tác y tế đối với các hoạt động bóng đá đã được VFF đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra đợt kiểm tra thể lực trọng tài, giám sát trọng tài trước thềm mùa giải mới, tại miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm 80%.

Do đó, hôm 3-8, ban tổ chức cho thực hiện các bài kiểm tra thể lực lúc 5 giờ sáng, khi tiết trời mát dịu, để các trọng tài bảo đảm thể trạng thái tốt nhất khi thực hiện bài thi. Trong tổng số 62 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra hôm đó, có 55 người đạt, chiếm tỉ lệ 88,7%.

VFF và VPF sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong quy trình giám sát sức khỏe, hướng dẫn và tăng cường công tác y tế, tư vấn chuẩn bị thể lực của các trọng tài trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.