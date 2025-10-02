HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Đồng Nai bắt giữ đối tượng lừa đảo khoảng 500 người

Uyên Châu

(NLĐO) - Bước đầu, Tới thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 người với số tiền trên 1 tỉ đồng

Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Phúc Tới (SN 1994, ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Đồng Nai bắt giữ đối tượng lừa đảo khoảng 500 người - Ảnh 1.

Đối tượng Tới cùng tang vật

Biết được giới tài xế có nhu cầu lớn trong việc sử dụng phần mềm Vietmap Live (ứng dụng dẫn đường thông minh, giúp cảnh báo tốc độ, phạt nguội, tắc đường, tai nạn), Tới đã quảng bá bán phần mềm trên với "giá rẻ". Tin tưởng, nhiều tài xế đã mua và phát hiện mình bị lừa nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội bước đầu làm rõ, từ tháng 2-2025, Tới có mua 1 bản quyền phần mềm dẫn đường Vietmap với mục đích sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thực chất, với 1 mã trên thì phần mềm Vietmap chỉ được kích hoạt và sử dụng với 1 số điện thoại và 1 thiết bị hiển thị trong 1 thời điểm nhất định.

Sau đó, đối tượng Tới tạo lập, sử dụng các tài khoản facebook, zalo gồm: Vietmap s2, Vietmap Live, Huy Kỹ Thuật, Bảo Auto … để thực hiện việc đăng bài, rao bán mã bản quyền phần mềm Vietmap Live với giá rẻ hơn thị trường.

Đối tượng Tới chạy quảng cáo trên nền tảng facebook kèm lời khẳng định có thể dùng phần mềm trên nhiều thiết bị và nhiều năm sử dụng. Khi có người liên hệ mua, đối tượng hướng dẫn tải ứng dụng trên app và hướng dẫn thao tác cài đặt phần mềm ứng dụng thành công.

Sau đó, người mua muốn sử dụng được đầy đủ các tính năng của ứng dụng thì Tới yêu cầu người sử dụng phải chuyển tiền với số tiền từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng sử dụng được một vài lần thì không sử dụng được nữa do có khách hàng tiếp theo mua và tiến hành đăng nhập. Khi khách hàng sử dụng không được, liên hệ thì Tới tìm lý do để trốn tránh và chặn kết nối với người mua.

Công an đã thu giữ 2 điện thoại, 1 máy tính bàn, 1 máy tính xách tay, 3 tài khoản ngân hàng Tới sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt và toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội của Tới. Qua đấu tranh, bước đầu Tới thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 người với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của thủ đoạn lừa đảo trên, liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội để được hướng dẫn, giải quyết.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tỉnh đồng nai Cảnh sát điều tra tài xế phần mềm Vietmap Live
    Thông báo