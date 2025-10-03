Cảnh giác lừa đảo “xổ số cào online” trúng thưởng lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh giác lừa đảo “xổ số cào online” trúng thưởng lớn

Hải Đường

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo “xổ số cào online”, người dân cần kịp thời trình báo công an

Ngày 3-10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã có nhiều cuộc tuyên truyền, khuyến cáo người dân về việc xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội với hình thức "xổ số cào online" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác lừa đảo xổ số cào online trúng thưởng lớn và cách phòng tránh - Ảnh 1.

Một phiên livestream “xổ số cào online” do các đối tượng lừa đảo thực hiện trên mạng xã hội

Theo đó, thời gian qua, trên Facebook, TikTok, YouTube…, nhiều tài khoản ảo tổ chức livestream mạo danh chương trình "xổ số cào trúng thưởng". Các đối tượng này dàn dựng cảnh "trúng thưởng liên tiếp", tạo bình luận ảo để lôi kéo, sau đó yêu cầu người xem chuyển tiền mua vé cào hoặc đóng phí nhận thưởng.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tục dụ dỗ nạp thêm với lý do "trúng giải lớn" hoặc "đóng thuế, phí nhận thưởng"; đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để phục vụ cho các hành vi phạm tội khác.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tham và sự thiếu hiểu biết về công nghệ để giăng bẫy, gây thiệt hại lớn đối với người dân. Vì vậy, người dân cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào hình thức "xổ số cào online" không được cấp phép, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân qua các livestream không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.

Tin liên quan

Tranh chấp 7 tỉ USD Bitcoin trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc

Tranh chấp 7 tỉ USD Bitcoin trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc

(NLĐO) - Một phụ nữ đóng vai trò chủ chốt trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã nhận tội rửa tiền nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Cảnh giác với mánh khóe lừa đảo quảng cáo đầu tư tiền số

Thị trường tiền số tại Việt Nam trở nên sôi động kể từ khi Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa có hiệu lực.

Tính năng chặn lừa đảo chuyển khoản có ngay trên app ngân hàng mà chủ tài khoản ít biết

(NLĐO) – Chỉ trong khoảng 5 tháng, hơn 1.500 tỉ đồng của khách hàng được bảo vệ nhờ giải pháp cảnh báo sớm tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo…

tỉnh Tây Ninh xổ số chiếm đoạt tài sản thủ đoạn lừa đảo vé số cào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo