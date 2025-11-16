Theo đó, xu thế diễn biến mưa từ 1h đến 12h ngày 16-11, tại trạm Khí tượng Nha Trang lượng đo được 75,6mm; tại trạm Diên Phú đo được 62,4mm.

Phạm vi ngập lụt ở một số tuyến đường ở các phường Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang bị ngập cục bộ; phạm vi tiếp tục lan rộng.

Thời gian ngập lụt bắt đầu từ trưa 16-11, độ sâu ngập lụt từ 0,2 đến 0,8m.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở Nha Trang

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Cùng với đó, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục chính.

Đồng thời, kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các cống qua đường để đảm bảo khả năng thoát nước, chủ động biện pháp tiêu nước chống úng cho khu vực sản xuất và dân cư; bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực xung yếu để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi diễn biến thời tiết, tính toán lượng nước đến để thực hiện vận hành, điều tiết xả lũ hợp lý. Mục tiêu là đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất, an toàn công trình và phòng, chống ngập lụt vùng hạ du.