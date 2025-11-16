HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hình ảnh chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân bị lở núi ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Với khứu giác nhạy bén, những "chiến binh bốn chân" đang được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp tại xã vùng cao Đà Nẵng.

Trưa 16-11, khi trời giảm mưa, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) được Quân khu 5 tiếp tục triển khai khẩn trương, với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 1.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 2.

Sáng 16-11, tại xã Hùng Sơn có mưa lớn

Nhằm đảm bảo công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất, đại tá Đỗ Xuân Hùng đã có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để trực tiếp chỉ huy, điều phối lực lượng và phương tiện cứu hộ. Tại đây, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã nghe báo cáo nhanh từ các đơn vị tham gia và trực tiếp khảo sát địa hình phức tạp, nhiều bùn nhão, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Lực lượng được huy động bao gồm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị thuộc Quân khu 5, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 3.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 4.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 5.

Triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm trực tiếp tại hiện trường sáng 16-11

Đáng chú ý, các chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt cho công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã được tăng cường đến hiện trường. Với khứu giác nhạy bén, những "chiến binh bốn chân" này đang được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão, nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận.

Bên cạnh việc dùng các phương tiện thông thường, Quân khu 5 đã sử dụng máy bay không người lái (flycam) để khảo sát và khoanh vùng tìm kiếm từ trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian cứu hộ.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi và địa hình hiểm trở, nhưng với tinh thần "tất cả vì Nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ và cả những chú chó nghiệp vụ vẫn đang nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích.

Công tác tiếp tế lương thực, nước uống và các trang thiết bị y tế cũng được đảm bảo để hỗ trợ tốt nhất cho lực lượng cứu hộ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra vụ sạt lở núi khiến khiến 3 người mất tích. Cơ quan chức năng di dời khẩn cấp 171 hộ với gần 700 khẩu 2 thôn gần đó khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 7.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 8.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 9.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 10.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 11.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 12.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 13.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 14.

Cảnh khuyển tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi ở Đà Nẵng: Hình ảnh đầy cảm động - Ảnh 15.

Hình ảnh chó nghiệp vụ được hướng dẫn tìm kiếm tại hiện trường (Ảnh: Quân Khu 5)

