Ngày 21-4, Kaspersky đã tổ chức sự kiện "Tổng quan kinh doanh và Xu hướng an ninh mạng" của hãng tại Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky Việt Nam, cho biết các thiết bị gia dụng thông minh như tivi, máy lạnh, máy giặt… có nguy cơ cao bị hack.

Những thiết bị này ngày càng được tích hợp cảm biến và khả năng thu thập dữ liệu, từ đó có thể bị khai thác nếu bị xâm nhập trái phép.

Theo ông Khanh, khi các thiết bị kết nối internet (IoT), dữ liệu sẽ được truyền tải liên tục và tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công mạng. Tin tặc có thể xâm nhập vào tivi để theo dõi hoạt động của người dùng, hoặc hack camera nhằm thu thập hình ảnh, dữ liệu phục vụ các mục đích xấu, thậm chí xác định trong nhà có người hay không.

Bên cạnh đó, ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cảnh báo về rủi ro khi sử dụng các mạng wifi miễn phí. Dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin và hình ảnh, có thể bị đánh cắp trong quá trình truyền tải nếu không được bảo vệ đúng cách.

Đại diện Kaspersky chia sẻ những rủi ro về an ninh mạng tại Việt Nam

Theo chuyên gia, người dùng cần nâng cao ý thức bảo mật, chẳng hạn sử dụng VPN khi truy cập wifi công cộng để hạn chế nguy cơ bị tấn công.

Theo số liệu từ Kaspersky, trong năm qua, Việt Nam ghi nhận hơn 23,8 triệu vụ tấn công trực tuyến và 109,4 triệu mối đe dọa nhằm vào thiết bị cục bộ đã được phát hiện và ngăn chặn. Đồng thời, 34% doanh nghiệp tại Việt Nam từng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công chuỗi cung ứng trong cùng kỳ.

Trước diễn biến phức tạp của các mối đe dọa, việc đẩy mạnh và củng cố hệ thống phòng thủ đang trở thành ưu tiên của nhiều doanh nghiệp, qua đó, Kaspersky ghi nhận mức tăng trường kinh doanh tích cực trên toàn cầu, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) và đặc biệt là tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Kaspersky tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với tổng doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Adrian Hia cho biết Việt Nam vẫn là một trong những thị trường trọng điểm của Kaspersky. Kết quả tăng trưởng tích cực phản ánh cam kết mở rộng hiện diện của hãng, đồng thời cho thấy nhu cầu về an ninh mạng đang ngày càng gia tăng.

Trên phạm vi toàn cầu, năm 2025, Kaspersky ghi nhận doanh thu gần 836 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp (B2B) với mức tăng 16%.