Cảnh báo nóng đến người dùng điện thoại Android đời cũ: Kiểm tra ngay để không bị hack

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Cảnh báo nóng đến người dùng điện thoại Android đời cũ: Kiểm tra ngay để không bị hack

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Google khuyến cáo người dùng Android nên nâng cấp điện thoại để không bị tấn công bởi mã độc và phần mềm gián điệp.

Theo Gulfnews, Google xác nhận rằng hơn 40% điện thoại Android trên toàn cầu, tương đương hơn 1 tỉ thiết bị hiện dễ bị tấn công bởi mã độc và phần mềm gián điệp.

Nguyên nhân chính là các máy chạy Android 12 trở xuống đã không còn nhận được bản vá bảo mật, khiến người dùng đối mặt nhiều rủi ro an ninh.

Theo thống kê phân phối Android được Forbes dẫn lại, chỉ 57,9% thiết bị đang chạy Android 13 trở lên.

Tính đến tháng 12, Android 16 - phiên bản mới nhất, chỉ xuất hiện trên 7,5% smartphone. Trong khi đó, Android 15 chiếm 19,3%, Android 14 là 17,2% và Android 13 đạt 13,9%.

Những thiết bị ra mắt từ năm 2021 trở về trước là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Google khuyến cáo người dùng nên nâng cấp điện thoại nếu thiết bị không thể chạy Android 13 hoặc cao hơn.

Ngay cả một mẫu máy tầm trung chạy phần mềm mới cũng an toàn hơn một flagship cũ bị kẹt ở phiên bản Android lỗi thời.

Dù Google Play Protect vẫn tiếp tục quét mã độc trên các thiết bị chạy Android 7 trở lên, công cụ này không thể thay thế các bản vá bảo mật ở cấp hệ thống - yếu tố then chốt để ngăn chặn các hình thức tấn công tinh vi.

Cảnh báo nóng đến người dùng điện thoại Android đời cũ: Kiểm tra ngay để không bị hack - Ảnh 1.

Google xác nhận rằng hơn 40% điện thoại Android trên toàn cầu hiện dễ bị tấn công bởi mã độc và phần mềm gián điệp

Theo Forbes, Samsung đã xác nhận Galaxy S21, S21+ và S21 Ultra sẽ không còn được cập nhật phần mềm hay bảo mật. Trong khi đó, dòng Galaxy S22 và S21 FE đã bị chuyển sang chu kỳ cập nhật theo quý, đồng nghĩa mức độ bảo vệ cũng giảm so với cập nhật hằng tháng.

Khác với Apple, nơi kiểm soát cả phần cứng lẫn phần mềm, Android phụ thuộc vào từng nhà sản xuất. Nhiều mẫu điện thoại bị bỏ rơi chỉ sau vài năm, khiến người dùng dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Các thiết bị này có thể bị khai thác để đánh cắp mật khẩu, nghe lén tin nhắn, xâm nhập ứng dụng ngân hàng và rút tiền trong tài khoản. Google cảnh báo người dùng cần hành động sớm để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cách kiểm tra điện thoại: Mở Cài đặt (Settings) -> Chọn Giới thiệu điện thoại (About phone -> Kiểm tra phiên bản Android

Nếu điện thoại đang chạy Android 12 trở xuống và không thể nâng cấp, người dùng nên cân nhắc đổi máy. Một thiết bị tầm trung chạy Android 13 vẫn an toàn hơn nhiều so với một mẫu cao cấp đã lỗi thời.

Tin liên quan

Hiếu PC cảnh báo 3 kịch bản lừa đảo dịp cận Tết 2026

Hiếu PC cảnh báo 3 kịch bản lừa đảo dịp cận Tết 2026

(NLĐO) - Lừa đảo bủa vây dịp cuối năm, chuyên gia Hiếu PC khuyên người dân cảnh giác, đừng ham rẻ mà "sập bẫy" các đối tượng xấu

Cảnh báo trong năm 2025: Mỗi ngày 500.000 tệp độc hại xuất hiện

(NLĐO) - Kaspersky vừa công bố báo cáo an ninh mạng năm 2025 với số liệu đáng báo động: mỗi ngày phát hiện khoảng 500.000 tệp độc hại, tăng 7% so với năm 2024

Tiền số là gì và Shark Bình từng cảnh báo gì về tiền số?

Trong lúc tiền số vẫn là chủ đề nóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư lẫn công chúng thì Shark Bình cảnh báo: “Đừng đắm đuối vào coin”.

Google dữ liệu cá nhân điện thoại Android tấn công mạng điện thoại iPhone
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo