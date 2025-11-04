HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ hài Tấn Beo đối mặt với bệnh suy thận giai đoạn cuối, đồng nghiệp lo lắng

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Thông tin nghệ sĩ Tấn Beo đang phải điều trị suy thận giai đoạn 5 khiến giới nghệ thuật và khán giả không khỏi bàng hoàng, lo lắng.

Nghệ sĩ Tấn Beo đối mặt với bệnh suy thận giai đoạn cuối, đồng nghiệp lo lắng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tấn Beo lúc còn khỏe mạnh

Ngày 4-11, người thân cho biết sau hơn một năm chống chọi với di chứng tai biến mạch máu não, sức khỏe của NS  hài Tấn Beo đã suy giảm nghiêm trọng.

Các bác sĩ chẩn đoán chức năng thận của ông gần như suy kiệt hoàn toàn, buộc phải chạy thận nhân tạo định kỳ để duy trì sự sống.

Tấn Beo - Một hành trình điều trị đầy kiên cường

Trước đó, nghệ sĩ Tấn Beo đã trải qua giai đoạn điều trị dài ngày sau đột quỵ, để lại nhiều di chứng ảnh hưởng đến vận động và sinh hoạt. Ông được điều trị tại một cơ sở thuốc Nam, gia đình cho biết lúc đó sức khỏe của ông đã ổn định, một số nghệ sĩ có đến thăm và quay các clip ngắn cho biết ông có thể ngồi trò chuyện, thậm chí cùng hát với nghệ sĩ hài Tấn Hoàng. 

Nhưng hiện nay ông còn mang nhiều bệnh nền đi kèm như cao huyết áp, tiểu đường và tim thiếu máu cục bộ – những yếu tố khiến diễn tiến suy thận trở nên nhanh và phức tạp hơn.

Tại bệnh viện đang điều trị cho ông, các bác sĩ đã tiến hành đặt cầu tay để chuẩn bị cho quá trình lọc máu định kỳ. Ông đang được điều trị theo phác đồ chuyên biệt kèm chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt: giảm đạm, hạn chế muối, dầu mỡ và thịt đỏ. Dù sức khỏe giảm sút, ông vẫn cố gắng ăn uống điều độ, nói chuyện minh mẫn và kiên trì tập vật lý trị liệu mỗi ngày.

Nghệ sĩ Tấn Beo đối mặt với bệnh suy thận giai đoạn cuối, đồng nghiệp lo lắng - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Tấn Beo

"Gia đình luôn bên cạnh, chăm sóc và động viên anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, dù biết chặng đường phía trước còn rất dài và không ít thử thách" – người thân chia sẻ.

Tấn Beo - Ký ức hết mình với nghề

Nghệ sĩ Tấn Beo sinh năm 1963, xuất thân từ gia đình có truyền thống cải lương và sớm khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực sân khấu hài. Trước đó ông có dự định làm kép đẹp trên sân khấu cải lương khi đi đoàn hát do cha mẹ mình làm bầu: Tấn Tài – Như Ngọc. 

Nhưng rồi chính vì không thể có chất giọng như cha, không thể ca câu vọng cổ mùi mẫn làm nên tên tuổi như cha là nghệ sĩ Tấn Tài, ông đã rẽ sang làm diễn viên hài. Ban đầu ông theo nhóm hài Kim Ngọc, sau đó gắn bó với nghệ sĩ hài Mỹ Chi, rồi chính thức lập nhóm hài Tấn Beo – Tấn Bo những năm 2000.

Nghệ sĩ Tấn Beo đối mặt với bệnh suy thận giai đoạn cuối, đồng nghiệp lo lắng - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Tấn Beo được điều trị tại một bệnh viện ở TP HCM

Với phong cách diễn hài mộc mạc, duyên dáng và tự nhiên, ông được công chúng yêu mến qua cách diễn đầy tiết chế và nhiều tiểu phẩm hài do ông sáng tác như: "Vì sao lên chùa?"; "Tâm sự người bán nhang"; "Giã từ đạo chích", "Táo quân về trời"…đã chinh phục khán giả nhiều thế hệ khán giả khi ông cùng diễn với em trai là nghệ sĩ hài Tấn Bo.

Từ sân khấu, truyền hình, đến các chương trình cộng đồng, Tấn Beo luôn tạo nên tiếng cười mang nặng tình đời. 

Anh từng tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình của Báo Người Lao Động, trong đó có Lễ trao giải Mai Vàng – nơi anh khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ chân thành, gần gũi khi diễn cùng NSƯT Thanh Thanh Hiền và các diễn viên CLB Sân khấu Lạc Long Quân.

Không chỉ là người nghệ sĩ, nghệ sĩ Tấn Beo còn được đồng nghiệp yêu mến bởi sự hiền lành, bao dung, sống nghĩa tình và luôn hết lòng hỗ trợ lớp trẻ.

Đồng nghiệp gửi lời động viên Tấn Beo

Khi hay tin ông bệnh nặng, nhiều nghệ sĩ không giấu được xúc động. Họ chia sẻ trên mạng xã hội, nhắn nhủ lời động viên và mong muốn ông giữ vững tinh thần để bước qua giai đoạn điều trị gian nan.

Nhiều khán giả gửi lời hỏi thăm, kể lại những kỷ niệm gắn với nụ cười và lối diễn của ông. Với họ, nghệ sĩ Tấn Beo là một nghệ sĩ hài quen thuộc, luôn mang tiếng cười lạc quan và có một thời rực rỡ, xứng danh là con trai của "Hoàng đế dĩa nhựa" Tấn Tài.

"Trong giây phút mà bệnh tật thử thách sức chịu đựng của con người, điều còn lại và quan trọng nhất chính là tình thương của công chúng dành cho người nghệ sĩ. Gia đình, đồng nghiệp và khán giả vẫn đang dõi theo từng ngày, từng bước hồi phục của ông" – NS hài Dũng Nhí chia sẻ.

"Một nghệ sĩ đã dành cả đời để đem tiếng cười xoa dịu cuộc sống thì xứng đáng nhận lại vòng tay yêu thương ấm áp của cộng đồng. Cầu chúc nghệ sĩ Tấn Beo giữ vững niềm tin, nghị lực và bình an vượt qua thử thách này" – NSND Ngọc Giàu nói.


