Thời sự

Cảnh báo tình trạng "cò" dịch vụ cấp, đổi giấy phép lái xe

Tr.Đức

(NLĐO)- Cung cấp tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID và mật khẩu cho các đối tượng "cò mồi" có nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân

Sáng 14-3, Công an TP Hải Phòng cho biết qua theo dõi tình hình tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng) đã phát hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân đứng ra làm dịch vụ trung gian, thực hiện nộp hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe cho nhiều người cùng một thời điểm.

Cảnh báo tình trạng cò dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Người dân TP Hải Phòng làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe

Việc này gây ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ và uy tín của lực lượng Công an, đồng thời gia tăng nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân của công dân khi cung cấp tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID và mật khẩu cho các đối tượng "cò mồi".

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo và đề nghị nhân dân nâng cao ý thức tự chủ trong việc quản lý và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Tuyệt đối không cung cấp tài khoản và mật khẩu cho các cá nhân, tổ chức khác để tránh nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân quan trọng.

Trường hợp công dân cần thông tin để thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công, hãy đến Công an cấp xã nơi gần nhất để được hướng dẫn thực hiện, đảm bảo đúng quy trình pháp luật và không tiếp tay cho hiện tượng "cò" dịch vụ phát triển.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động "cò" dịch vụ tại khu vực lân cận các điểm tiếp công dân, cần kịp thời phản ánh với Phòng Cảnh sát giao thông hoặc lực lượng Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.

CSGT TP HCM: 5 lợi ích không ngờ của việc chuyển đổi giấy phép lái xe

CSGT TP HCM: 5 lợi ích không ngờ của việc chuyển đổi giấy phép lái xe

(NLĐO) - Đến nay, lực lượng Công an TP HCM đã thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe qua thẻ PET trên 5.000 trường hợp.

Công an cấp xã ở TP HCM chính thức cấp, đổi giấy phép lái xe

(NLĐO) - Tại TP HCM, hiện có 25 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

TP HCM: Thông tin mới về cấp, đổi giấy phép lái xe

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an TP HCM đã hoàn tất công tác tập huấn cấp, đổi giấy phép lái xe cho Công an cấp xã.

tài khoản định danh Hải Phòng Cấp đổi giấy phép lái xe “cò” dịch vụ
