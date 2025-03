Công an cấp xã ở TP HCM chính thức cấp, đổi giấy phép lái xe

Ngày 17-3, Công an TP HCM chính thức triển khai công tác cấp, đổi giấy phép lái xe tại trụ sở công an ở 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức và 5 xã, thị trấn trung tâm thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

Người dân đến Công an phường Bình Thọ, TP Thủ Đức để cấp, đổi giấy phép lái xe.

Theo ghi nhận tại trụ sở Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức), có đông người dân đến nộp hồ sơ để cấp, đổi giấy phép lái xe. Tại đây, người dân được hướng dẫn các bước làm thủ tục theo quy trình tại bàn hướng dẫn.

Anh Minh Quân (ngụ TP Thủ Đức) cho biết thủ tục rất nhanh gọn, chỉ mất khoảng 10 phút. Đồng thời có thể thanh toán lệ phí bằng hình thức chuyển khoản, giúp tiết kiệm thời gian.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó trưởng Công an phường Bình Thọ, cho biết trong ngày đầu tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, từ sáng sớm đã có đông người dân đến trụ sở công an để làm thủ tục.

Công an phường Bình Thọ là điểm tiếp nhận thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân các phường trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ này, Công an phường Bình Thọ đã được Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM tập huấn, triển khai các văn bản quy định của Bộ Công an.

Để thuận tiện cho người dân, Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt lưu ý rằng có 2 hình thức cấp, đổi giấy phép lái xe: trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia và trực tiếp tại các điểm tiếp nhận. Đồng thời khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Người dân được lực lượng chức năng hướng dẫn tận tình.

Đến nay, Công an TP HCM có 25 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe, gồm 22 điểm tại Công an cấp xã và 3 điểm tại: số 252 Lý Chính Thắng, phường 9 (quận 3); số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (quận 12); số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú).

Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu (7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút; 13 giờ 30 phút - 17 giờ) và thứ bảy (7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút).

Khi có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe, người dân có thể lựa chọn gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc đến các điểm nói trên để được giải quyết.

Danh sách 22 điểm phường, xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe: