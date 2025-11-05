HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CSGT TP HCM: 5 lợi ích không ngờ của việc chuyển đổi giấy phép lái xe

Anh Vũ

(NLĐO) - Đến nay, lực lượng Công an TP HCM đã thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe qua thẻ PET trên 5.000 trường hợp.

Ngày 5-11, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM tiếp tục kêu gọi người dân chuyển đổi giấy phép lái xe giấy bìa sang thẻ PET.

CSGT TP HCM: 5 lợi ích không ngờ của việc chuyển đổi giấy phép lái xe - Ảnh 1.

Công an phường Bình Tiên (TP HCM) thực hiện thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe cho người dân.

Đến nay, lực lượng PC08 phối hợp Công an cấp phường đã nỗ lực đẩy nhanh tổng rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe. 

Cụ thể, đã làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe trên 70%; tổng số giấy phép lái xe giấy bìa thu thập được đối chiếu có dữ liệu trên phần mềm cấp đổi giấy phép lái xe, Công an cấp xã đã thực hiện cấp đổi qua thẻ PET là trên 5.000 trường hợp và tổng số giấy phép lái xe giấy bìa thu thập chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe gửi PC08 xác minh là trên 2.000 trường hợp.

Đại diện PC08 cho biết chuyển đổi giấy phép lái xe giấy bìa sang thẻ PET mang lại 5 lợi ích như sau:

Chống làm giả hiệu quả: 

Chất liệu PET có độ bảo mật cao, tích hợp các yếu tố chống làm giả và mã QR code giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin. Tránh bị làm giả, lợi dụng giấy phép lái xe của người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhỏ gọn và có độ bền vượt trội: 

Thẻ nhựa PET là một chất liệu đặc biệt, có khả năng chống nước, khó bị tác động bởi thời tiết và có độ bền cao nên lưu giữ lâu dài, ít bị hư hỏng; nhỏ gọn nên dễ mang theo bên mình.

Dễ dàng cung cấp thông tin khi có yêu cầu kiểm tra: 

Sau khi chuyển đổi, giấy phép lái xe của công dân đã được số hóa và đưa vào dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đó công dân sẽ tích hợp giấy phép lái xe lên ứng dụng định danh điện tử quốc qua (VneID) và có thể xuất trình hoặc cung cấp thông tin số giấy phép lái xe cho lực lượng CSGT, cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu kiểm tra. Điều này giúp người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ khi giao dịch hành chính hoặc tham gia giao thông.

Thuận tiện trong quá trình cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe: 

Sau khi chuyển đổi sang thẻ PET, thông tin giấy phép lái xe sẽ được số hóa nên khi người dân có nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe thì có thể dễ dàng thực hiện trực tuyến toàn trình trên cổng Dịch vụ công cấp đổi giấy phép lái xe của Cục CSGT. Người dân có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, tiết kiệm chi phí và tránh mất thời gian, công sức đi lại khi đến các điểm cấp đổi giấy phép lái xe của Cục CSGT, Phòng CSGT và Công an cấp xã tại địa phương.

Công dân có thể lái xe ở nước ngoài: 

Giấy phép lái xe dạng PET là điều kiện cần thiết để được cấp giấy phép lái xe Quốc tế (IDP), tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam có thể lái xe ở các nước tham gia Công ước Vienna 1968 mà Việt Nam là nước thành viên. Ngoài ra, tại một số quốc gia, giấy phép lái xe dạng PET sẽ giúp nhiều thuận lợi hơn cho việc chuyển đổi hoặc xin cấp giấy phép lái xe tại nước sở tại công dân đang lao động, học tập, sinh sống như: Pháp, Canada, Tây Ban Nha,….

Người dân có giấy phép lái xe bằng giấy bìa cần chung tay phối hợp với lực lượng CSGT, Công an cấp xã trong quá trình tổng rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe do Công an TP HCM triển khai để có được những lợi ích nêu trên khi chuyển đổi giấy phép lái xe giấy bìa sang thẻ PET.

