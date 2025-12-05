Cảnh báo trong năm 2025: Mỗi ngày 500.000 tệp độc hại xuất hiện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365 Bảo mật

Cảnh báo trong năm 2025: Mỗi ngày 500.000 tệp độc hại xuất hiện

Lê Duy

(NLĐO) - Kaspersky vừa công bố báo cáo an ninh mạng năm 2025 với số liệu đáng báo động: mỗi ngày phát hiện khoảng 500.000 tệp độc hại, tăng 7% so với năm 2024

Trong đó, các nhóm mã độc nguy hiểm nhất đều tăng mạnh, nổi bật gồm mã độc đánh cắp mật khẩu (password stealer) tăng 59%, phần mềm gián điệp (spyware) tăng 51%, và mã độc backdoor tăng 6% so với năm 2024

Những thống kê này nằm trong Kaspersky Security Bulletin – chuỗi báo cáo tổng hợp các xu hướng an ninh mạng nổi bật trong năm qua.

Cảnh báo trong năm 2025: Mỗi ngày 500.000 tệp độc hại xuất hiện - Ảnh 1.

Số lượng tệp độc hại trung bình mỗi ngày được Kaspersky Security Solutions phát hiện từ năm 2021 đến năm 2025.

Windows tiếp tục là hệ điều hành bị tấn công nhiều nhất khi 48% người dùng phải đối mặt các rủi ro bảo mật, trong khi 29% người dùng macOS bị ảnh hưởng. 

Trên phạm vi toàn thế giới, 27% người dùng gặp tấn công thông qua các mối đe dọa trên web, bao gồm mã độc kích hoạt khi truy cập trang web, theo dõi hành vi trực tuyến hoặc cài mã độc ở các giai đoạn khác nhau của cuộc tấn công. Bên cạnh đó, 33% người dùng phải đối mặt các mối đe dọa xâm nhập trực tiếp thiết bị qua USB, ổ cứng rời, tệp nén hoặc bộ cài đặt phức tạp.

Năm 2025 ghi nhận sự gia tăng mạnh tại hầu hết các khu vực, phản ánh việc tội phạm mạng ngày càng mở rộng quy mô hoạt động (dựa trên số phần mềm độc hại được phát hiện):

Mỹ Latinh: backdoor tăng 24%, password stealer tăng 35%, spyware tăng 64%.

Trung Đông: password stealer tăng 26%, spyware tăng 37%.

Châu Âu: tấn công qua các mối đe dọa trên thiết bị tăng 1%, backdoor tăng 50%, tấn công bằng mã khai thác lỗ hổng để xâm nhập hệ thống (exploits) tăng 5%, password stealer tăng 48%, spyware tăng 64%.

Châu Á – Thái Bình Dương: password stealer tăng 132%, spyware tăng 32%.

Châu Phi: backdoor tăng 2%, password stealer tăng 43%, spyware tăng 53%.

Cộng đồng các quốc gia độc lập: tấn công qua các mối đe dọa trên thiết bị tăng 19%, backdoor tăng 25%, exploits tăng 10%, password stealer tăng 67%, spyware tăng 68%.

Ông Alexander Liskin, Trưởng bộ phận nghiên cứu mối đe dọa tại Kaspersky, cho biết bối cảnh an ninh mạng năm nay chứng kiến sự gia tăng của các cuộc tấn công tinh vi, nhắm vào cả tổ chức và cá nhân. Một điểm đáng chú ý là sự “tái xuất” của Hacking Team qua phần mềm gián điệp thương mại Dante, được sử dụng trong chiến dịch APT ForumTroll, khai thác các lỗ hổng zero-day trên Chrome và Firefox.

Theo Kaspersky, khai thác lỗ hổng vẫn là con đường phổ biến nhất để xâm nhập vào hệ thống doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc lạm dụng thông tin đăng nhập bị đánh cắp khiến số vụ tấn công password stealer và spyware tăng mạnh. Tấn công chuỗi cung ứng cũng trở nên phổ biến hơn, đặc biệt với các phần mềm mã nguồn mở. Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên mã độc tự lây lan NPM Shai-Hulud phát tán rộng trên hệ sinh thái NPM (sâu NPM Shai-Hulud là một loại mã độc tự lây lan xuất hiện trên hệ sinh thái NPM - nền tảng cung cấp các gói phần mềm nguồn mở mà lập trình viên trên toàn thế giới dùng để xây dựng website và ứng dụng).

Ông Alexander Liskin nhấn mạnh: “Nếu không có chiến lược an ninh mạng vững chắc, chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khiến hệ thống gián đoạn cả tháng. Người dùng cá nhân và doanh nghiệp đều cần tăng cường bảo mật để giảm thiểu rủi ro.”

Khuyến nghị của Kaspersky cho người dùng

- Đối với cá nhân: Không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng; tránh nhấp vào liên kết đáng ngờ. Bật xác thực hai yếu tố, sử dụng mật khẩu mạnh và trình quản lý mật khẩu. Cập nhật phần mềm kịp thời để vá lỗ hổng. Không tắt phần mềm bảo mật theo yêu cầu từ bên thứ ba. Sử dụng giải pháp bảo mật toàn diện.

- Đối với doanh nghiệp: Cập nhật phần mềm thường xuyên, hạn chế công khai dịch vụ truy cập từ xa. Sử dụng mật khẩu mạnh và quản lý truy cập nghiêm ngặt. Triển khai giải pháp Kaspersky Next để quan sát toàn diện hạ tầng CNTT. Cập nhật thông tin từ Threat Intelligence để nắm bắt các kỹ thuật tấn công mới. Sao lưu dữ liệu định kỳ và tách biệt bản sao khỏi mạng nội bộ.

Tin liên quan

Thói quen nguy hiểm của người Việt khi đặt mật khẩu

Thói quen nguy hiểm của người Việt khi đặt mật khẩu

(NLĐO) - Mật khẩu 123456 được người Việt đặt nhiều nhất, với gần 1,9 triệu lượt. Ngoài ra còn có nhiều mật khẩu rất dễ đoán khác.

CyRadar là sản phẩm duy nhất của Đông Nam Á lọt Top 8 giải pháp bảo mật được Microsoft công bố

CyRadar - doanh nghiệp an ninh mạng do FPT đầu tư phát triển lọt vào danh sách các nhà cung cấp phần mềm bảo mật tương thích dành cho người dùng Windows.

Phần mềm gián điệp của nhóm hacker khét tiếng bất ngờ xuất hiện trở lại

(NLĐO)- Nhóm hacker này đã gửi email lừa đảo được cá nhân hóa, giả mạo thư mời tham dự diễn đàn Primakov Readings.

an toàn thông tin kaspersky an toàn mạng Kaspersky phân tích Kaspersky cảnh báo cảnh báo bảo mật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo