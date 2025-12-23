HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Điểm đến

Cánh đồng hoa hướng dương cách Hà Nội 250 km, khách đi từ nửa đêm tới check-in

Thảo Trinh. Ảnh: Hồ Thiên Nga

Khung cảnh rực rỡ của cánh đồng hoa hướng dương nở rộ, tỏa sắc vàng sáng bừng cả một vùng ở xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An gây ấn tượng mạnh với nhiều du khách

Những ngày gần đây, cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn cũ), tỉnh Nghệ An trở thành điểm đến tham quan, chụp ảnh quen thuộc của người dân cũng như du khách trong và ngoài địa phương, nhất là với những người yêu hoa và muốn hòa mình vào không khí đồng quê xanh mát.

Thời điểm này, hoa hướng dương ở đây nở rộ, tỏa sắc vàng rực rỡ làm sáng bừng cả một vùng, tạo khung cảnh lãng mạn, đẹp như tranh.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An cách Hà Nội 250km , điểm check - in lý tưởng - Ảnh 1.

Cách Hà Nội khoảng 250 km, cánh đồng hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm những ngày giữa tháng 12 trở thành địa điểm check-in hút khách ghé thăm khi tới Nghệ An

Người dân địa phương cho biết, cánh đồng hoa hướng dương thuộc quản lý của một công ty sữa đóng trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, mở cửa đón du khách tham quan tự do từ giữa tháng 12, miễn phí toàn bộ vé vào cổng và phí gửi xe.

Năm nay, hoa hướng dương được bố trí trồng ở cánh đồng C10, nằm đối diện khu vực giữa hai trang trại bò sữa.

Để thuận tiện cho du khách tham quan và trải nghiệm, ở khắp cánh đồng cũng được bố trí hơn 10 điểm check-in, tạo những góc chụp hình “sống ảo” đẹp mắt.

Có dịp đặt chân đến xã Nghĩa Lâm cách đây vài ngày, Hồ Thiên Nga (Hà Nội) không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh cánh đồng hoa hướng dương tràn ngập sắc vàng rực rỡ, khác hẳn những cánh đồng hoa cô từng ghé thăm trước đó.

Nga cho biết, cô cùng nhóm bạn thuê xe riêng từ Hà Nội, di chuyển khoảng 4 tiếng trong đêm để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An vào lúc bình minh.

“Để đi từ Hà Nội đến Nghệ An, du khách thường chọn di chuyển bằng xe giường nằm. Tuy nhiên, các chuyến xe này thường xuất phát vào buổi chiều nên tới nơi sẽ vào buổi tối, không thể chụp hình ngay được mà phải nghỉ qua một đêm.

Vì thế, mình quyết định cùng bạn thuê xe đi từ Hà Nội, di chuyển trong đêm để kịp tới cánh đồng hoa vào sáng sớm. Trong thời gian xe chạy, cả nhóm cũng tranh thủ ngủ một giấc để lấy sức nên không cảm thấy mệt mỏi hay vất vả chút nào”, Thiên Nga chia sẻ.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An cách Hà Nội 250km , điểm check - in lý tưởng - Ảnh 2.

Cô gái trẻ di chuyển từ Hà Nội tới Nghệ An lúc nửa đêm để check-in cánh đồng hoa hướng dương lúc bình minh

Vì đến cánh đồng hoa vào buổi sáng sớm, khi trời còn đọng sương, Thiên Nga cảm nhận khung cảnh giống như ở Mộc Châu (Sơn La).

Khoảng 1 tiếng sau, trời quang đãng và hửng nắng đẹp, cô cùng nhóm bạn tranh thủ chụp hình.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An cách Hà Nội 250km , điểm check - in lý tưởng - Ảnh 3.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An cách Hà Nội 250km , điểm check - in lý tưởng - Ảnh 4.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An cách Hà Nội 250km , điểm check - in lý tưởng - Ảnh 5.

Năm nay hoa nở rộ từ giữa tháng 12 và kéo dài đến qua tết Dương lịch, thuận tiện cho du khách ở xa tới tham quan

Theo kinh nghiệm của cô gái trẻ, thời điểm lý tưởng để chụp hình đẹp ở cánh đồng hoa hướng dương là vào buổi sáng, khoảng từ 8h đến 10h. Lúc này, nắng dịu nhẹ, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, thuận tiện cho du khách tham gia các hoạt động, trải nghiệm ngoài trời.

Ngoài ra, du khách cũng có thể ghé thăm cánh đồng hoa vào chiều tà để săn cảnh hoàng hôn lãng mạn.

“Để check-in cánh đồng hoa hướng dương vào buổi sáng thì du khách Hà Nội phải di chuyển từ nửa đêm - khoảng 2h.

Đây cũng là khung giờ vắng khách nên bạn có thể chụp ảnh thoải mái hơn buổi chiều”, nữ du khách nói thêm.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An cách Hà Nội 250km , điểm check - in lý tưởng - Ảnh 6.

Những lối đi nhỏ được bố trí xen kẽ giữa các luống hoa giúp du khách dễ dàng di chuyển, lựa chọn góc chụp phù hợp mà không làm ảnh hưởng đến cánh đồng

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An cách Hà Nội 250km , điểm check - in lý tưởng - Ảnh 7.

Du khách tới đây lưu ý không ngắt hoa, bẻ cành, chung tay giữ gìn vệ sinh và cảnh quan xung quanh

Thiên Nga cũng gợi ý, du khách tới đây nên chọn trang phục có tông màu sáng rực như trắng, đỏ, hồng… để trở nên nổi bật và có những bức hình thật đẹp giữa cánh đồng hoa màu vàng, bầu trời màu xanh.

“Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An thực sự rất đẹp, xứng đáng để du khách lặn lội từ xa tới đây chụp hình”, cô gái trẻ cho hay.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An cách Hà Nội 250km , điểm check - in lý tưởng - Ảnh 8.

(NLĐO) - Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026 tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur

(NLĐO)- Space and Time Cube đang trở thành điểm đến mới mẻ cho du khách khi đến với thành phố sáng tạo Kuala Lumpur (Malaysia).

VIDEO: Phố đi bộ Ninh Kiều "lột xác" sau khi hoạt động trở lại

(NLĐO) - Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều ở TP Cần Thơ vừa hoạt động trở lại, hứa hẹn trở thành không gian văn hóa, giải trí về đêm đặc sắc.

