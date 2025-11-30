HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur

Dương Ngọc

(NLĐO)- Space and Time Cube đang trở thành điểm đến mới mẻ cho du khách khi đến với thành phố sáng tạo Kuala Lumpur (Malaysia).

Kuala Lumpur, thủ đô sôi động của Malaysia, đang thu hút du khách không chỉ bởi vẻ đẹp hiện đại xen lẫn cổ kính, mà còn bởi sự sáng tạo không ngừng trong nghệ thuật, kiến trúc và trải nghiệm du lịch.

Space and Time Cube - Thế giới ảo giác sống động

Nằm giữa trung tâm Kuala Lumpur, Space and Time Cube là điểm đến mới dành cho những ai yêu thích nghệ thuật thị giác và công nghệ thực tế ảo. Không gian này được thiết kế như một hành trình xuyên các chiều không gian với hiệu ứng ánh sáng và thị giác độc đáo, mang lại cảm giác lạc bước vào thế giới siêu thực. Mỗi khu vực là một chủ đề riêng biệt, nơi du khách có thể tương tác và khám phá những trải nghiệm thị giác hiện đại.

Space and Time Cube được thiết kế như một hành trình xuyên các chiều không gian với hiệu ứng ánh sáng và thị giác độc đáo, mang lại cảm giác lạc bước vào thế giới siêu thực. Video: Một phòng trong Space and Time Cube

Đây là điểm đến nổi bật khi Kuala Lumpur vừa được UNESCO công nhận là Thành phố Thiết kế Sáng tạo trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo (UCCN).

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 1.
VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 2.
VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 3.
VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 4.
VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 5.

Hòa quyện giữa hiện đại và lịch sử

Quảng trường Merdeka là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử trọng đại của Malaysia - lễ tuyên bố độc lập năm 1957. Tại đây, cột cờ cao 95 m và các công trình kiến trúc cổ mang phong cách Moorish tạo nên một không gian trầm mặc giữa thành phố hiện đại.

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 6.
VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 7.

Không xa đó là tòa tháp Merdeka 118, tòa nhà cao thứ hai thế giới với thiết kế độc đáo, biểu tượng mới của Kuala Lumpur. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh Tunku Abdul Rahman giơ cao tay trong lễ độc lập, được in trên tờ 50 ringgit.

Những góc yên bình giữa thành phố

Khu vực quanh Quảng trường Merdeka là nơi lý tưởng để du khách cảm nhận sự thanh bình với các công trình mang phong cách Moorish, kết hợp giữa kiến trúc Anh và Hồi giáo cổ. Nhà thờ St. Mary's với mái ngói đỏ và không gian yên tĩnh là một trong những điểm đến tôn giáo lâu đời của thành phố.

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 8.

Cây cầu Saloma - Biểu tượng kết nối hiện đại

Saloma Bridge là cây cầu đi bộ nổi bật nối Kampung Baru với trung tâm KLCC. Gắn với một câu chuyện tình yêu, thiết kế độc đáo mô phỏng nghệ thuật xếp lá trầu truyền thống "sirih junjung" và hệ thống đèn LED rực rỡ đổi màu khiến cầu trở thành điểm check-in được yêu thích.

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 9.

Khám phá bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á

Tọa lạc tại trung tâm Kuala Lumpur, Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Malaysia (IAMM) là bảo tàng Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á, trưng bày hơn 10.000 hiện vật quý như thư pháp, tiền cổ, mô hình đền thờ... Đây là nơi lý tưởng để tìm hiểu chiều sâu văn hóa và tín ngưỡng Hồi giáo. Ngay bên cạnh là Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia (Masjid Negara) với mái ngói xanh hình ngôi sao 16 cánh - biểu tượng thiêng liêng của đạo Hồi tại Malaysia.

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 10.

Những mảng màu nghệ thuật và văn hóa đương đại

Trong khu phố cổ Chinatown, con hẻm Kwai Chai Hong nổi bật với các bức tranh tường tái hiện đời sống người Hoa xưa, thu hút đông đảo du khách. Gần đó, Central Market và Kasturi Walk là nơi mua sắm và thưởng thức ẩm thực đường phố đặc sắc, đậm chất Malaysia.

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 11.

Một điểm hẹn mới của giới trẻ là GMBB Mall – trung tâm nghệ thuật - sáng tạo độc đáo, tập hợp các phòng tranh, studio, sự kiện nghệ thuật cộng đồng, góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo và bản sắc văn hóa địa phương.

Ẩm thực và không gian độc đáo

Kuala Lumpur còn hấp dẫn với trải nghiệm ẩm thực đa dạng, như:

Nhà hàng Salomakết hợp giữa ẩm thực truyền thống và biểu diễn văn hóa dân gian, mang lại trải nghiệm đậm chất Malaysia.

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 12.
VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 13.
VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 14.
VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 15.
VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 16.

Nhà hàng Saloma với vị trí đắc địa, nơi du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực truyền thống vừa xem biểu diễn văn hóa dân gian, tham gia một số điệu nhảy và trò chơi truyền thống của Malaysia

Kafe Kleptokrat nổi bật với không gian hồ bơi phong cách nhiệt đới, là điểm đến yêu thích của giới trẻ nhờ thực đơn fusion sáng tạo.

Petaling Street (khu Chinatown) là nơi lý tưởng để khám phá ẩm thực Hoa - Malaysia, với nhiều món ăn đường phố hấp dẫn.

Nghỉ dưỡng tiện nghi, thuận lợi

Sunway Putra Hotel là khách sạn 5 sao nằm đối diện trung tâm PWTC, kết nối trực tiếp với Sunway Putra Mall, ga tàu điện ngầm... Đây là lựa chọn lý tưởng cho du khách nhờ vị trí thuận tiện và dịch vụ hiện đại.

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 17.

Một phòng nghỉ tại khách sạn Sunway Putra Hotel

Giao lưu du lịch Việt Nam - Malaysia ngày càng phát triển

Tính đến tháng 8-2025, Malaysia đã đón hơn 236.000 lượt khách Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp nhận hơn 205.000 khách Malaysia. Hướng đến chiến dịch Visit Malaysia 2026, đất nước này đặt mục tiêu thu hút hơn 43 triệu lượt khách quốc tế.

VIDEO: Khám phá căn phòng bí ẩn tại Kuala Lumpur - Ảnh 18.

Vietjet vừa khai trương đường bay mới Kuala Lumpur - Đà Nẵng vào tháng 10, trở thành tuyến bay thứ ba giữa Malaysia và Việt Nam của hãng. Đường bay mới mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho hành khách hai nước, qua đó mở rộng mạng lưới hàng không và nâng tổng số đường bay kết nối hai nước lên 179 chuyến/tuần. Với đường bay mới, Vietjet khai thác 21 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần kết nối Kuala Lumpur với Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Tin liên quan

VIDEO: Phố đi bộ Ninh Kiều "lột xác" sau khi hoạt động trở lại

(NLĐO) - Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều ở TP Cần Thơ vừa hoạt động trở lại, hứa hẹn trở thành không gian văn hóa, giải trí về đêm đặc sắc.

Tin vui đến với Vườn Quốc gia Côn Đảo

(NLĐO)- Vườn Quốc gia Côn Đảo nhận chứng nhận Danh lục Xanh của IUCN, ghi nhận hiệu quả quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tại đây

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng

(NLĐO)- Những ngày này, hoa súng nở rộ khiến sông Ngô Đồng ở Tam Cốc - Bích Động nổi bật với sắc tím hồng thơ mộng giữa non xanh, nước biếc

VietJet Kuala Lumpur thành phố sáng tạo Malaysia
