Nhiều tuyến du lịch trải nghiệm phục vụ du khách đến Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

Ngày 5-12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo để thông tin về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II năm 2025.

Quang cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Uyên Trang - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II - cho biết festival lần này không chỉ là dịp để tôn vinh nghề trồng hoa kiểng trăm năm, mà còn là cơ hội để địa phương kết nối cộng đồng yêu hoa, khơi gợi cảm hứng sáng tạo; đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho ngành hàng hoa kiểng gắn với du lịch nông nghiệp của tỉnh.

Theo kế hoạch, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026 tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch ấn tượng như: không gian sắc hoa Sa Đéc; không gian Sa Đéc xưa; không gian miền di sản; phiên chợ hoa, kiểng; trình diễn thực cảnh trăm năm hương sắc làng hoa; hội thi cổng hoa, đường hoa, vườn hoa đẹp.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu tại buổi họp báo



Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 dự kiến thu hút nhiều du khách gần xa

Ngoài ra, sự kiện này còn có các tuyến du lịch trải nghiệm phục vụ cho du khách khi đến với xứ hoa Sa Đéc dịp này, gồm: tuyến "Làng hoa Sa Đéc- hương sắc trăm năm"; "Làng hoa Sa Đéc và vùng lân cận"…