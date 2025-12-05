Nhiều tuyến du lịch trải nghiệm phục vụ du khách đến Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Điểm đến

Nhiều tuyến du lịch trải nghiệm phục vụ du khách đến Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

Tin - ảnh: Tâm Minh

(NLĐO) - Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026 tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Ngày 5-12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo để thông tin về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II năm 2025.

Đồng Tháp tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần 2 - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Uyên Trang - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II - cho biết festival lần này không chỉ là dịp để tôn vinh nghề trồng hoa kiểng trăm năm, mà còn là cơ hội để địa phương kết nối cộng đồng yêu hoa, khơi gợi cảm hứng sáng tạo; đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho ngành hàng hoa kiểng gắn với du lịch nông nghiệp của tỉnh.

Theo kế hoạch, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026 tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch ấn tượng như: không gian sắc hoa Sa Đéc; không gian Sa Đéc xưa; không gian miền di sản; phiên chợ hoa, kiểng; trình diễn thực cảnh trăm năm hương sắc làng hoa; hội thi cổng hoa, đường hoa, vườn hoa đẹp.

Đồng Tháp tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần 2 - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu tại buổi họp báo

Đồng Tháp tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần 2 - Ảnh 3.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 dự kiến thu hút nhiều du khách gần xa

Ngoài ra, sự kiện này còn có các tuyến du lịch trải nghiệm phục vụ cho du khách khi đến với xứ hoa Sa Đéc dịp này, gồm: tuyến "Làng hoa Sa Đéc- hương sắc trăm năm"; "Làng hoa Sa Đéc và vùng lân cận"…

Tin liên quan

Đồng Tháp ra mắt 4 tour du lịch hấp dẫn dịp Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 2023

Đồng Tháp ra mắt 4 tour du lịch hấp dẫn dịp Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 2023

(NLĐO) – UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trực quan về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023.

Độc đáo bộ nhận diện về festival hoa kiểng đầu tiên ở Đồng Tháp

(NLĐO) - Biểu tượng của bộ nhận diện về Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần I năm 2023 gồm 12 cánh hoa là 12 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp đã có 1.002 sản phẩm OCOP

(NLĐO) - Đến nay, có 824/1.002 sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp được bán trên sàn thương mại điện tử, đạt 82,24%

tỉnh Đồng Tháp du lịch trải nghiệm Sa Đéc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo