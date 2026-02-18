Dưới tán cây đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện"

Không ồn ào như bãi biển, không náo nhiệt như phố xá trung tâm, nơi cây đa đứng lặng giữa rừng Sơn Trà là một khoảng dừng khác hẳn, nơi người ta đến không chỉ để chụp ảnh, mà để hít thở, để lắng nghe và để chậm lại.

Con đường dẫn vào khu rừng phía đông bán đảo Sơn Trà những ngày đầu xuân như thêm xanh mướt. Nắng nhẹ xuyên qua tán lá, gió xuân len sâu vào rừng mang theo vị mặn mòi của biển cả. Càng đi sâu, không gian càng tĩnh lặng.

Cây đa nghìn năm ở Bán đảo Sơn Trà

Đây là địa điểm yêu thích cho du khách muốn chiêm nghiệm sự trầm mặc, thâm u khi đến bán đảo

Nhóm du khách nước ngoài check-in bên cây đa nghìn năm

Rồi đột ngột, cây đa hiện ra, không cần chỉ dẫn cầu kỳ, không cần giới thiệu dài dòng, chỉ cần đứng đó, đủ để mọi ánh nhìn dừng lại.

Cây đa nghìn năm thành cây di sản Việt Nam

Cây đa di sản nằm giữa một thung lũng nhỏ, thân chính đồ sộ, xung quanh là hàng chục rễ phụ buông xuống đất, vươn lên như những trụ đỡ tự nhiên. Tán cây xòe rộng, che kín một khoảng rừng, khiến ánh nắng chỉ còn lọt xuống thành những vệt le lói. Nhiều du khách bước vào khu vực này theo phản xạ liền nói nhỏ hơn, cảm giác nhỏ bé trước một không gian đã tồn tại qua nhiều thế kỷ.

Theo hồ sơ khoa học, cây đa có tuổi đời hơn 800 năm, một số nghiên cứu ghi nhận con số gần 1.000 năm. Chu vi thân chính khoảng 10m, hệ rễ phụ lan rộng, tạo thành một quần thể thân gỗ lớn hiếm thấy. Năm 2014, cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam, trở thành một trong những biểu tượng sinh thái đặc biệt của bán đảo Sơn Trà.

CLIP: Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện"

Dưới tán đa, nhịp du lịch chậm lại rõ rệt. Du khách đứng khá lâu, ngẩng lên quan sát những rễ cây chằng chịt, chạm tay vào lớp vỏ xù xì đã nhuốm màu thời gian, rồi ngồi nghỉ trên những phiến đá phủ rêu. Có nhóm bạn trẻ nước ngoài vừa trò chuyện vừa ngước nhìn lên cao, nơi các tán lá giao nhau. Có gia đình đưa con nhỏ đi cùng, kiên nhẫn giải thích về khu rừng, về cây cổ thụ đã đứng đó từ khi Đà Nẵng còn rất khác bây giờ.

Mùa xuân khiến trải nghiệm càng thêm dễ chịu. Không khí mát lành, mùi cây rừng hòa lẫn hơi ẩm từ đất, tiếng chim thỉnh thoảng vang lên phía trên tán lá. Từ khu vực quanh gốc đa, phóng tầm mắt xa hơn, có thể thấy thấp thoáng màu xanh của biển. Cảm giác rừng và biển cùng hiện diện trong một khung hình là điều khiến nhiều du khách nhớ mãi khi rời Sơn Trà.

Cây đa nghìn năm có tuổi đời khoảng 800 năm, cây đã xuất hiện từ khi Đà Nẵng còn rất khác

Đến năm 2014, cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Đây từng là căn cứ địa của quân dân Quảng Nam - Đà Nẵng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước

Ngày nay, để đến được cây đa nghìn năm, du khách phải di chuyển trên con đường đi bộ khoảng 5km

BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cao du khách không được viết, vẽ bậy gây hư hại lên cây

Tuyến đi bộ, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà để check-in cây đa nghìn năm, hải đăng sơn trà,...là một trong những cung đường du lịch yêu thích hiện nay

Cây đa nghìn năm - điểm dừng chân quen thuộc

"Tôi từng đi nhiều khu rừng ở châu Á, nhưng đứng dưới cây đa này mang lại cảm giác rất khác. Nó không chỉ lớn, mà còn rất yên bình. Ở đây, tôi có cảm giác thời gian trôi chậm lại" - chị Natalie (du khách từ Pháp) chia sẻ.

Những năm gần đây, cây đa nghìn năm tuổi dần trở thành điểm dừng quen thuộc trong các tour khám phá bán đảo Sơn Trà. Tuy vậy, sự quan tâm của du khách cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng về bảo tồn. Việc giữ nguyên đường mòn, hạn chế tác động trực tiếp vào thân và rễ cây, giữ không gian sạch sẽ là điều được nhắc nhở thường xuyên.

Rời khu rừng, ngoái nhìn lại tán đa xanh sẫm phía sau, cảm giác đọng lại không phải là sự choáng ngợp, mà là sự an yên.



