Dưới tán cây đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Dưới tán cây đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện"

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Cây đa nghìn năm tuổi trên Bán đảo Sơn Trà âm thầm giữ chân du khách bằng sự trầm mặc giữa rừng già và biển xanh.

Không ồn ào như bãi biển, không náo nhiệt như phố xá trung tâm, nơi cây đa đứng lặng giữa rừng Sơn Trà là một khoảng dừng khác hẳn, nơi người ta đến không chỉ để chụp ảnh, mà để hít thở, để lắng nghe và để chậm lại.

Con đường dẫn vào khu rừng phía đông bán đảo Sơn Trà những ngày đầu xuân như thêm xanh mướt. Nắng nhẹ xuyên qua tán lá, gió xuân len sâu vào rừng mang theo vị mặn mòi của biển cả. Càng đi sâu, không gian càng tĩnh lặng.

Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện" - Ảnh 1.

Cây đa nghìn năm ở Bán đảo Sơn Trà

Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện" - Ảnh 2.

Đây là địa điểm yêu thích cho du khách muốn chiêm nghiệm sự trầm mặc, thâm u khi đến bán đảo

Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện" - Ảnh 3.

Nhóm du khách nước ngoài check-in bên cây đa nghìn năm

Rồi đột ngột, cây đa hiện ra, không cần chỉ dẫn cầu kỳ, không cần giới thiệu dài dòng, chỉ cần đứng đó, đủ để mọi ánh nhìn dừng lại.

Cây đa nghìn năm thành cây di sản Việt Nam

Cây đa di sản nằm giữa một thung lũng nhỏ, thân chính đồ sộ, xung quanh là hàng chục rễ phụ buông xuống đất, vươn lên như những trụ đỡ tự nhiên. Tán cây xòe rộng, che kín một khoảng rừng, khiến ánh nắng chỉ còn lọt xuống thành những vệt le lói. Nhiều du khách bước vào khu vực này theo phản xạ liền nói nhỏ hơn, cảm giác nhỏ bé trước một không gian đã tồn tại qua nhiều thế kỷ.

Theo hồ sơ khoa học, cây đa có tuổi đời hơn 800 năm, một số nghiên cứu ghi nhận con số gần 1.000 năm. Chu vi thân chính khoảng 10m, hệ rễ phụ lan rộng, tạo thành một quần thể thân gỗ lớn hiếm thấy. Năm 2014, cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam, trở thành một trong những biểu tượng sinh thái đặc biệt của bán đảo Sơn Trà.

CLIP: Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện"

Dưới tán đa, nhịp du lịch chậm lại rõ rệt. Du khách đứng khá lâu, ngẩng lên quan sát những rễ cây chằng chịt, chạm tay vào lớp vỏ xù xì đã nhuốm màu thời gian, rồi ngồi nghỉ trên những phiến đá phủ rêu. Có nhóm bạn trẻ nước ngoài vừa trò chuyện vừa ngước nhìn lên cao, nơi các tán lá giao nhau. Có gia đình đưa con nhỏ đi cùng, kiên nhẫn giải thích về khu rừng, về cây cổ thụ đã đứng đó từ khi Đà Nẵng còn rất khác bây giờ.

Mùa xuân khiến trải nghiệm càng thêm dễ chịu. Không khí mát lành, mùi cây rừng hòa lẫn hơi ẩm từ đất, tiếng chim thỉnh thoảng vang lên phía trên tán lá. Từ khu vực quanh gốc đa, phóng tầm mắt xa hơn, có thể thấy thấp thoáng màu xanh của biển. Cảm giác rừng và biển cùng hiện diện trong một khung hình là điều khiến nhiều du khách nhớ mãi khi rời Sơn Trà.

Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện" - Ảnh 4.

Cây đa nghìn năm có tuổi đời khoảng 800 năm, cây đã xuất hiện từ khi Đà Nẵng còn rất khác

Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện" - Ảnh 5.

Đến năm 2014, cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện" - Ảnh 6.

Đây từng là căn cứ địa của quân dân Quảng Nam - Đà Nẵng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước

Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện" - Ảnh 7.

Ngày nay, để đến được cây đa nghìn năm, du khách phải di chuyển trên con đường đi bộ khoảng 5km

Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện" - Ảnh 8.

BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cao du khách không được viết, vẽ bậy gây hư hại lên cây

Dưới tán đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện" - Ảnh 9.

Tuyến đi bộ, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà để check-in cây đa nghìn năm, hải đăng sơn trà,...là một trong những cung đường du lịch yêu thích hiện nay

Cây đa nghìn năm - điểm dừng chân quen thuộc

"Tôi từng đi nhiều khu rừng ở châu Á, nhưng đứng dưới cây đa này mang lại cảm giác rất khác. Nó không chỉ lớn, mà còn rất yên bình. Ở đây, tôi có cảm giác thời gian trôi chậm lại" - chị Natalie (du khách từ Pháp) chia sẻ.

Những năm gần đây, cây đa nghìn năm tuổi dần trở thành điểm dừng quen thuộc trong các tour khám phá bán đảo Sơn Trà. Tuy vậy, sự quan tâm của du khách cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng về bảo tồn. Việc giữ nguyên đường mòn, hạn chế tác động trực tiếp vào thân và rễ cây, giữ không gian sạch sẽ là điều được nhắc nhở thường xuyên.

Rời khu rừng, ngoái nhìn lại tán đa xanh sẫm phía sau, cảm giác đọng lại không phải là sự choáng ngợp, mà là sự an yên. 


Giữa một thành phố du lịch ngày càng sôi động, cây đa nghìn năm ở Sơn Trà vẫn đứng đó, bền bỉ và lặng lẽ, như một lời nhắc rằng có những giá trị không cần phô trương, chỉ cần được giữ gìn.

Tin liên quan

Khôi phục ký ức về những đồi hoa sim trên bán đảo Sơn Trà

Khôi phục ký ức về những đồi hoa sim trên bán đảo Sơn Trà

(NLĐO) - Trên những cung đường uốn lượn ở Bán đảo Sơn Trà, sắc tím của hoa sim như đang nở rộ trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Du khách tham quan bán đảo Sơn Trà cần biết điều này

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa thông báo chi tiết về những khu vực được tham quan tại bán đảo Sơn Trà kể từ ngày 16-9.

Một resort tại bán đảo Sơn Trà bị xử phạt vì không có giấy phép môi trường

(NLĐO) – Thành phố Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt vi phạm của Sơn Trà Resort, địa chỉ tại bãi Nam – bãi Con, bán đảo Sơn Trà.

bán đảo Sơn Trà du lịch Đà Nẵng du khách nước ngoài cây đa nghìn năm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo