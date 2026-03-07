HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển dầu D.O trái phép

Vân Du

(NLĐO) – Lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang dẫn giải tàu cá vận chuyển dầu D.O trái phép về cảng hải đội 421 để xử lý.

Ngày 7-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vừa bắt giữ một tàu cá vận chuyển lượng lớn dầu D.O trái phép.

- Ảnh 1.

Tàu cá chở lượng lớn dầu D.O trái phép bị cảnh sát biển phát hiện trên vùng biển Tây Nam

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 6-3, trong lúc tuần tra và kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá mang biển số BV - 98768 – TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phương tiện.

Trên tàu có 6 thuyền viên do ông Võ Văn Tiếng (SN 1970; ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tiếng khai nhận phương tiện đang vận chuyển hơn 50.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật và dẫn giải tàu cá về cảng hải đội 421 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.


Tin liên quan

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

(NLĐO) – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát việc chuẩn bị bầu cử, sẵn sàng cho "ngày hội non sông".

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ra quân huấn luyện năm 2026

(NLĐO)- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ra quân huấn luyện năm 2026, quyết tâm nâng cao chất lượng, giữ vững chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật trên biển

Gửi gắm kỳ vọng của quân và dân Trường Sa

Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân, mà còn là gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của quân và dân Trường Sa đối với những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước

    Thông báo