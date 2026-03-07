Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển dầu D.O trái phép

Ngày 7-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vừa bắt giữ một tàu cá vận chuyển lượng lớn dầu D.O trái phép.

Tàu cá chở lượng lớn dầu D.O trái phép bị cảnh sát biển phát hiện trên vùng biển Tây Nam

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 6-3, trong lúc tuần tra và kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá mang biển số BV - 98768 – TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phương tiện.

Trên tàu có 6 thuyền viên do ông Võ Văn Tiếng (SN 1970; ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tiếng khai nhận phương tiện đang vận chuyển hơn 50.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật và dẫn giải tàu cá về cảng hải đội 421 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.



