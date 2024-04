Cảnh sát biển ở Phú Quốc giúp dân dập lửa, hiểu rõ pháp luật

Vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 22-4, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện một đám cháy lớn, có nguy cơ lan rộng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại khu vực giáp ranh giữa khu dân cư với Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) nên đã nhanh chóng điều động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy có mặt tại hiện trường để phối hợp với bà con nhân dân trên địa bàn khẩn trương dập lửa, không để đám cháy lan rộng.

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã giúp người dân ở Phú Quốc dập tắt đám cháy giữa thời tiết nắng nóng

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, cùng với các phương án dập lửa hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy; tiếp tục triển khai các biện pháp trực canh, theo dõi, đảm bảo an toàn.

Trước đó, từ ngày 15 đến 19-4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân tỉnh Kiên Giang.

Đoàn đã tuyên truyền những nghị định mới của Chính phủ về lĩnh vực thủy sản sẽ có hiệu lực từ ngày 19 và 20-5.

Những nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; một số hành vi có khung xử phạt cao hơn, nhất là đối với hành vi liên quan đến thiết bị giám sát hành trình.

Những người lính Cảnh sát biển 4 ở Phú Quốc tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác thủy hải sản đến ngư dân

Là người trực tiếp tham gia buổi tuyên truyền và ký kết không vi phạm về khai thác hải sản, ông Phan Thành Nhân (chủ tàu cá KG 95589 TS), cho biết: "Làm nghề khai thác hải sản trên biển, những buổi tuyên truyền này rất ý nghĩa. Những quy định này tôi sẽ lưu ý và phổ biến lại cho các thuyền viên và bà con ngư dân khác, để khai thác đúng và không tiếp tay cho các hành vi vi phạm trong khai thác hải sản".

Và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tặng 60 phần quà, trao 600 lá cờ Tổ quốc và phát hơn 2.100 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho bà con ngư dân các xã Nam Du và An Sơn (huyện Kiên Hải); Nam Thái (huyện An Biên); Bình An (huyện Châu Thành); phường Vĩnh Thanh Vân và An Hòa (TP Rạch Giá).