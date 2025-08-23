HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Biển đảo

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp

Tin - phóng sự ảnh: HẢI ĐƯỜNG

(NLĐO) – Đây là hoạt động thuộc chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2025

Ngày 23-8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp, Đảng ủy và UBND Gia Thuận tổ chức hoạt động "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2025.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 1.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 2.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 3.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 4.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 5.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 6.

Trao cờ Tổ quốc, áo phao và túi cứu thương cho ngư dân và đại diện gia đình ngư dân

Chương trình diễn ra với các hoạt động như: tuyên truyền, phát tờ rơi, tài liệu, sổ tay pháp luật; tặng cờ Tổ quốc (từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động), đèn pin, áo phao, túi thuốc y tế cho đại diện 10 tàu cá neo đậu tại cảng cá Vàm Láng, xã Gia Thuận; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người thuộc diện chính sách, gia đình ngư dân và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; ký cam kết không vi phạm IUU.

Ban tổ chức chương trình còn trao tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Bệnh viện Hùng Vương cũng đã hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng thêm 100 phần quà cho các hộ dân nghèo vùng ven biển với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 1.200 tàu đánh bắt hải sản, chủ yếu khai thác xa bờ. Thời gian gần đây, nghề khai thác hải sản có chuyển biến tốt, đa số ngư dân đi đánh bắt đều có lãi.

Tại 2 cảng cá Mỹ Tho và Vàm Láng, trong 6 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 4.000 lượt tàu cá cập cảng, với sản lượng bốc dỡ đạt 16.674 tấn thủy sản, tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 7.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 8.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 9.

Ngư dân ký cam kết IUU và nhận quà của Cảnh sát biến

Nhờ công tác tuyên truyền của chính quyền và các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân…, ngư dân Đồng Tháp đã chấp hành tốt các quy định về IUU. Từ đầu năm đến nay, nhiều tàu cá đạt hiệu quả kinh tế cao, có tàu sau 3 chuyến ra khơi lãi gần 1 tỉ đồng.

Chị Hồ Thị Bích Huyền (ngụ ấp Đôi Ma, xã Gia Thuận) cho biết gia đình có 6 tàu cá hoạt động ngoài khơi, mỗi chuyến (kéo dài khoảng 3 tháng) thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 10.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 11.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 12.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 13.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 14.

Tổ chức tuyên truyền luật pháp về đánh bắt hải sản cho ngư dân và gia đình ngư dân

"Nói chung đánh bắt rất ổn, có lãi hơn các năm trước, bán được giá. Tuy nhiên cũng tùy ghe, có ghe trúng nhiều nhưng có ghe trúng ít. Ví dụ có ghe đi 4–5 tháng thu lãi 700–800 triệu đồng, còn ghe mình chỉ hơn 300 triệu đồng. Tôi không đánh lộn vùng, không qua địa bàn nước bạn, tàu có đầy đủ máy giám sát hành trình, áo phao, bình chữa cháy..." - bà Huyền cho biết.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 15.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 16.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 17.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 18.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 19.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 20.

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân Đồng Tháp- Ảnh 21.

Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 300 người dân xã Gia Thuận

Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Thuận, cho biết xã có nghề khai thác hải sản lớn nhất tỉnh Đồng Tháp, với hơn 500 phương tiện đang hoạt động. Nhờ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên trong thời gian dài, ngư dân địa phương không có vi phạm IUU.

Về IUU, địa phương đã triển khai thực hiện từ lâu và rất tập trung tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm cho bà con ngư dân.

"Chúng tôi phối hợp với đồn biên phòng tiếp tục triển khai nhiều chương trình trực tiếp đến từng phương tiện để vận động ngư dân chấp hành tốt về IUU khi đánh bắt" – bà Thùy thông tin.

