Quốc tế

Cảnh sát Campuchia phá vụ bắt cóc, tra tấn ngay ở Phnom Penh

Huệ Bình

(NLĐO) - Campuchia bắt giữ 4 người Trung Quốc, 1 người Campuchia với cáo buộc bắt cóc, tra tấn một người đàn ông Hàn Quốc ngay tại trung tâm thủ đô Phnom Penh.

Theo truyền thông địa phương (trong đó có tờ Khmer Times), vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21-9 (giờ địa phương) tại quận Boeng Keng Kang, một trong những khu vực sầm uất và được ví như "Gangnam của Phnom Penh" với nhiều khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và trung tâm thương mại cao cấp.

Nạn nhân, một người đàn ông Hàn Quốc 51 tuổi, đang quay trở lại xe sau khi ghé vào một quán cà phê thì bị các nghi phạm (đi trên một chiếc xe màu đen) kéo lên xe. Một nhân viên bảo vệ quán cà phê (người đã chứng kiến toàn bộ sự việc) ngay lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát Campuchia phá vụ bắt cóc, tra tấn ngay ở Phnom Penh - Ảnh 1.

Cảnh sát bắt giữ 4 người Trung Quốc và 1 người Campuchia vì tội bắt cóc một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 50 tuổi tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Cảnh sát Campuchia

Một trong những nghi phạm người Trung Quốc đã quay lại hiện trường để lái chiếc xe của nạn nhân đi và đã bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ.

Tiếp đó, vào khoảng 17 giờ ngày hôm sau (22-9), cảnh sát đã tiến hành đột kích một khách sạn ở Phnom Penh, giải cứu thành công nạn nhân người Hàn Quốc và bắt giữ thêm 3 nghi phạm người Trung Quốc cùng 1 tài xế người Campuchia.

Như vậy, tổng cộng có 5 nghi phạm bị bắt giữ, bao gồm 2 người đàn ông Trung Quốc ở độ tuổi 30, 2 người ở độ tuổi 40 và một tài xế người Campuchia ở độ tuổi 30.

Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm một khẩu súng ngắn bán tự động K54, hai băng đạn, 9 viên đạn, 1 ống thép, 3 bộ đàm, 1 bao da đựng súng, 112 viên ma túy, cùng dụng cụ sử dụng ma túy và 2 hộ chiếu.

Cảnh sát Campuchia phá vụ bắt cóc, tra tấn ngay ở Phnom Penh - Ảnh 2.

Người đàn ông Hàn Quốc 51 tuổi (bên phải) bị bắt cóc và tra tấn ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Theo tờ Chosun Daily, mặc dù chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc, nhà chức trách địa phương tin rằng đây là hành vi phạm tội được lên kế hoạch từ trước.

Hiện tại, tất cả 5 nghi phạm bị tạm giam tại đồn cảnh sát quận Boeng Keng Kang và sẽ được chuyển đến tòa án với các cáo buộc bắt cóc, tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép.

Vụ việc kể trên xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về các trường hợp công dân Hàn Quốc bị lừa đảo và giam giữ tại các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia.

Trước tình hình này, vào ngày 16-9, chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo đi lại đối với một số khu vực của Campuchia. Cụ thể, Phnom Penh được nâng lên cấp độ 2 (hạn chế đi lại), trong khi TP Sihanoukville, núi Bokor và thị xã Bavet (tỉnh Svay Rieng) được áp dụng mức cảnh báo đặc biệt tương đương cấp độ 2.5.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khuyến cáo công dân nước này nên hủy hoặc hoãn các chuyến đi đến các khu vực có cảnh báo đặc biệt, và những người đang ở đó nên di chuyển đến các địa điểm an toàn hơn càng sớm càng tốt.

