Sang Campuchia làm thuê cho tội phạm, lừa đảo tiền người Việt Nam

Ngày 25-9, TAND TPHCM (cơ sở 1) tổ chức xét xử bị cáo Lê Công Giang (sinh năm 1991) và Trần Thị Thúy Kiều (sinh năm 1990) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Giang và Kiều cùng sang Campuchia làm thuê cho tổ chức tội phạm quốc tế chuyên thực hiện hành vi lừa đảo người Việt Nam, thông qua các thủ đoạn dụ dỗ tham gia "việc nhẹ, lương cao", xử lý đơn hàng các kênh mua bán online để nhận chiết khấu...

Lê Công Giang và Trần Thị Thúy Kiều tại phiên xét xử sơ thẩm

Trong đó, Giang được giao nhiệm vụ đăng nhập vào mạng xã hội để kết bạn với những người Việt Nam rồi nhắn tin dụ dỗ, lôi kéo. Còn Kiều thì phiên dịch cho đối tượng cầm đầu, trực tiếp truyền đạt các chỉ đạo để những nhân viên khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cuối tháng 3-2024, Giang và Kiều được đối tượng cầm đầu giao về Việt Nam rút số tiền hơn 760 triệu đồng do lừa đảo có được nhưng bị phong tỏa tài khoản, thì bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 4 vụ lừa đảo, nạn nhân ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình phước và TP Cần Thơ trước đây; qua đó chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 6,6 tỉ đồng.

Đồng thời khai nhận nhân thân, lai lịch của một số đối tượng tham gia (được cơ quan điều tra tách ra để điều tra làm rõ trong vụ án khác).

Đánh giá hành vi của các bị cáo mang tính chất có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Công Giang 15 năm tù, Trần Thị Thúy Kiều 13 năm tù. Buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.