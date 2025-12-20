Ngày 20-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc có nhiều đối tượng cộm cán có tiền án, tiền sự tại một nhà dân trên địa bàn xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh sát đột kích, bắt quả tang 15 người làm chuyện phi pháp tại nhà người phụ nữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 18-12, nhận được tin từ quần chúng nhân dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa đã đột kích nhà Bùi Thị Hường (SN 1978; ngụ thôn Nguyệt Thành, xã Nguyệt Ấn), bắt quả tang 15 người đang làm chuyện phi pháp, đánh bạc bằng hình thức chơi "xóc đĩa".

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 220 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo lời khai của các đối tượng, sới bạc này do Lê Thế Tài (SN 1989); Cao Hữu Kiên (SN 1985; ngụ thôn Nguyệt Sơn, xã Nguyệt Ấn) và Lường Quốc Trúc (SN 1989; ngụ xã Hoằng Châu) đứng ra tổ chức, tham gia điều hành và thuê nơi ở của Bùi Thị Hường làm địa điểm để tổ chức cho các con bạc chơi xóc đĩa.

Trong đó, Cao Hữu Kiên và Lường Quốc Trúc có vai trò đi tìm địa điểm, thu tiền hồ và xóc cái. Ngoài ra, sới bạc còn có các đối tượng làm tín dụng, khi các con bạc cần tiền thì cho vay tiền hoặc cầm cố tài sản.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã thuê người canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt từ vòng ngoài.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.