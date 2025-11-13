Những kẻ làm chuyện phi pháp trong quán bar Asta trả giá đắt

Ngày 13-11, TAND khu vực 1 – TP Huế tuyên phạt Nguyễn Phước Thạnh (SN 1989) 12 năm 9 tháng tù về hai tội "Mua bán" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Các bị cáo Nguyễn Ngọc Bình (SN 2002), Trương Ngọc Khánh (SN 2004) và Phan Văn Ngọc (SN 2002) lần lượt lĩnh mức án từ 7 đến 7 năm 3 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hai bị cáo Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 1978) và Trần Duy (SN 1996) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 8-2-2025, sau khi ăn nhậu tại quán Pub Ga (đường Bà Triệu, phường Thuận Hóa), Phan Văn Ngọc khởi xướng rủ nhóm bạn đến quán bar Asta nghe nhạc và sử dụng ma túy. Nguyễn Phước Thạnh là người chuẩn bị ma túy, đặt bàn và thanh toán chi phí, sau đó cả nhóm sẽ góp tiền trả lại.

Tại bàn VIP 16, Thạnh lấy ma túy dạng "kẹo" và "khay" ra cho nhóm bạn cùng một số cô gái đi cùng sử dụng. Đến 23 giờ 45 phút, Công an TP Huế bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng đang "bay lắc", thu giữ 0,2327 gam ma túy Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định từ tháng 10-2024 đến tháng 2-2025, Thạnh nhiều lần mua ma túy của một người không rõ lai lịch ở khu vực sau bến xe phía Bắc Huế, rồi phân phối lại cho các dân chơi tại các quán karaoke, bar và chung cư.

Để mở rộng "mối làm ăn", Thạnh móc nối với hai nhân viên quán bar là Nguyễn Tuấn Ngọc và Trần Duy, nhờ họ tìm khách mua, trả công từ 150.000 đến 450.000 đồng mỗi lần.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng tệ nạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và lối sống của giới trẻ.