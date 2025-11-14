Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Hà Phương (SN 2008, trú tại thôn Lạc Thành Nam, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về hành vi đánh bạc trên mạng Internet.

Công an xã Vũ Quý thông báo các quyết định đối với bị can Hoàng Hà Phương

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Vũ Quý phát hiện Hoàng Hà Phương có hành vi đánh bạc trên mạng Internet bằng điện thoại di động nên đã mời đến trụ sở Công an xã để làm việc.

Qua đấu tranh, Phương khai nhận, hiện không có việc làm ổn định, thường xuyên lang thang, tụ tập tại một số điểm chơi điện tử ở khu vực xã Tiền Hải. Khoảng đầu tháng 10-2025, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, Phương thấy có nhiều quảng cáo trò chơi đánh bạc thắng thua bằng tiền. Do tò mò và muốn thử vận may, Phương tải ứng dụng về điện thoại, tham gia đánh bạc trực tuyến nhiều lần với tổng số tiền gần 12 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Hà Phương về hành vi đánh bạc theo Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.