Pháp luật

Tò mò, muốn thử vận may, nam thanh niên 18 tuổi bị khởi tố về tội đánh bạc

Tr.Đức

(NLĐO)- Tò mò, muốn thử vận may, Phương tải ứng dụng về điện thoại, tham gia đánh bạc trực tuyến nhiều lần

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Hà Phương (SN 2008, trú tại thôn Lạc Thành Nam, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về hành vi đánh bạc trên mạng Internet.

Nam thanh niên 18 tuổi bị khởi tố vì tội đánh bạc trực tuyến tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Công an xã Vũ Quý thông báo các quyết định đối với bị can Hoàng Hà Phương

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Vũ Quý phát hiện Hoàng Hà Phương có hành vi đánh bạc trên mạng Internet bằng điện thoại di động nên đã mời đến trụ sở Công an xã để làm việc.

Qua đấu tranh, Phương khai nhận, hiện không có việc làm ổn định, thường xuyên lang thang, tụ tập tại một số điểm chơi điện tử ở khu vực xã Tiền Hải. Khoảng đầu tháng 10-2025, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, Phương thấy có nhiều quảng cáo trò chơi đánh bạc thắng thua bằng tiền. Do tò mò và muốn thử vận may, Phương tải ứng dụng về điện thoại, tham gia đánh bạc trực tuyến nhiều lần với tổng số tiền gần 12 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Hà Phương về hành vi đánh bạc theo Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tin liên quan

Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà bị tuyên phạt 150 triệu đồng

Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà bị tuyên phạt 150 triệu đồng

(NLĐO)- Đánh bạc một lần với 2.600 USD và thua 200 USD, ca sĩ Vũ Hà bị Toà tuyên phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Công an Tây Ninh "đột kích" căn nhà hoang, tóm gọn 43 đối tượng đánh bạc

(NLĐO)- Đối tượng cầm đầu trong vụ công an vây bắt 43 đối tượng trong căn nhà hoang ở Tây Ninh được xác định là Phan Thành Trương.

Đánh bạc hơn 7 triệu USD, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lĩnh 3 năm 6 tháng tù

(NLĐO)- Bị cáo buộc đánh bạc hơn 7 triệu USD ở khách sạn Pulman, bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ, bị tuyên 3 năm 6 tháng tù.

