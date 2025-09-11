Cảnh sát giải cứu một động vật quý hiếm nhóm IB

Ngày 11-9, tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife; gọi tắt là SVW) tiếp nhận 1 con rái cá vuốt bé (là động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB) do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình bàn giao.

Con rái cá vuốt bé - động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB được giải cứu thành công

Trước đó, con rái cá vuốt bé được công an phát hiện khi đang bị vận chuyển trái phép nên đã nhanh chóng ngăn chặn, giải cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận, đội ngũ bác sĩ thú y của trung tâm SVW đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu và hiện đang theo dõi, chăm sóc sát sao để đảm bảo quá trình phục hồi tốt nhất cho con rái cá này.

Rái cá vuốt bé là loài động vật nguy cấp, quý hiếm

Rái cá vuốt bé (có tên khoa học là Aonyx cinereus) là loài nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB, theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức cao nhất. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trái phép loài này đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự.