Thời sự

Cảnh sát giải cứu một động vật quý hiếm nhóm IB

Tuấn Minh

(NLĐO)- Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã ngăn chặn 1 vụ vận chuyển động vật quý hiếm thuộc nhóm IB và giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương

Ngày 11-9, tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife; gọi tắt là SVW) tiếp nhận 1 con rái cá vuốt bé (là động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB) do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình bàn giao.

Cảnh sát ngăn chặn vụ vận chuyển 1 cá thể động vật quý hiếm nhóm IB - Ảnh 1.

Con rái cá vuốt bé - động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB được giải cứu thành công

Trước đó, con rái cá vuốt bé được công an phát hiện khi đang bị vận chuyển trái phép nên đã nhanh chóng ngăn chặn, giải cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận, đội ngũ bác sĩ thú y của trung tâm SVW đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu và hiện đang theo dõi, chăm sóc sát sao để đảm bảo quá trình phục hồi tốt nhất cho con rái cá này.

Rái cá vuốt bé là loài động vật nguy cấp, quý hiếm

Rái cá vuốt bé (có tên khoa học là Aonyx cinereus) là loài nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB, theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức cao nhất. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trái phép loài này đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự.

SVW nằm tại Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) được xem là "ngôi nhà hạnh phúc" của rất nhiều loài động vật hoang dã. Trong những năm qua, SVW đã phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, giải cứu thành công hàng ngàn cá thể động vật hoang dã trước nạn săn bắt, buôn bán trái phép, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp quy hiếm để tái thả về môi trường tự nhiên.

Tin liên quan

Bắt được loài động vật quý hiếm, người đàn ông ở Tây Ninh liền giao cho công an

Bắt được loài động vật quý hiếm, người đàn ông ở Tây Ninh liền giao cho công an

(NLĐO) – Sau khi tiếp nhận từ người dân, cá thể tê tê được bàn giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc.

Vì sao có người nuôi động vật rừng quý hiếm được vinh danh, người lại bị truy tố?

(NLĐO) - Việc nuôi các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm nói chung và gà lôi trắng nói riêng đều phải đáp ứng các quy định của pháp luật.

VIDEO: Bất ngờ số thịt, mỡ động vật trong 2 kho lạnh ở Đồng Tháp

(NLĐO) - Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật

Vườn Quốc Gia Cúc Phương động vật hoang dã quý hiếm động vật rái cá cá thể động vật rái cá vuốt bé
