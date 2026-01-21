HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt 3 đối tượng truy nã tại cửa khẩu Mộc Bài

Tr.Đức

(NLĐO)- Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ nhiều đối tượng có lệnh truy nã lẩn trốn ở khu vực biên giới.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 18 và 19-1, các tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) đã đồng loạt triển khai lực lượng, tổ chức nhiều mũi công tác truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã.

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt 3 đối tượng truy nã tại cửa khẩu Mộc Bài - Ảnh 1.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp bắt giữ 3 đối tượng truy nã gồm: Hoàng Văn Thắng, Mạc Văn Huy và Vũ Văn Linh (đánh dấu x)

Với sự phối hợp hiệu quả giữa Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an TP Hải Phòng), Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), và công an các địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia và lực lượng Cảnh sát Vương quốc Campuchia, 3 đối tượng truy nã gồm Hoàng Văn Thắng, Mạc Văn Huy và Vũ Văn Linh đã bị bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài phía Campuchia.

Theo đó, Hoàng Văn Thắng (SN 2004, trú tại thôn 4, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, nay là xã Việt Khê, TP Hải Phòng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) ra quyết định truy nã số 08 ngày 1-11-2023 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Mạc Văn Huy (SN 2003, trú tại thôn 7, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, nay là phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định truy nã số 3391 ngày 31-12-2024, về tội cướp tài sản.

Đối tượng Vũ Văn Linh (SN 2001, trú tại thôn 6, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, nay là xã Việt Khê, TP Hải Phòng), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định truy nã số 3390 ngày 31-12-2024 về tội cướp tài sản.

Hiện, toàn bộ các đối tượng đã được dẫn giải về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Đối tượng bị Công an Vĩnh Long truy nã, bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài là ai?

Đối tượng bị Công an Vĩnh Long truy nã, bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài là ai?

(NLĐO) - Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, một đối tượng đang bị truy nã đã bị phát hiện, bắt giữ

Người phụ nữ đang bị Công an TP Cần Thơ truy tìm được bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài là ai?

(NLĐO) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phát hiện một đối tượng đang bị cơ quan công an ra quyết định truy tìm.

Tăng cường công tác kiểm tra khu kinh tế Mộc Bài

(NLĐ) - Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng bán hàng không có hạn sử dụng và tuồn hàng, trốn thuế của các doanh nghiệp trong loạt bài “Chuyện không bình thường ở khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Mộc Bài, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý khu KTCK Mộc Bài đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp đang kinh doanh trong khu vực này vào ngày 7-6.

