Sức khỏe

Cảnh sát hỗ trợ xe cấp cứu vượt dòng người, kịp ca ghép tim

N.Dung

(NLĐO) - Người đàn ông 60 tuổi suy tim giai đoạn cuối được hồi sinh nhờ ca ghép tim từ người hiến chết não.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca ghép đa tạng từ người hiến chết não, trong đó có ca ghép tim cho ông L.V.L., 60 tuổi, suy tim giai đoạn cuối.

Cảnh sát hỗ trợ xe cấp cứu vượt dòng người, kịp ca ghép tim- Ảnh 1.

Ca ghép tim cho nam bệnh nhân 60 tuổi, suy tim giai đoạn cuối. Ảnh: Lan Hương

Người hiến là một thanh niên 33 tuổi, tử vong vì chấn thương sọ não. Ngày 15 giờ ngày 20-8, Trung tâm Ghép tạng (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) nhận thông tin điều phối từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Quy trình khẩn cấp lập tức được kích hoạt.

Tối cùng ngày, bệnh viện tiến hành hội chẩn. Sáng hôm sau, ê kíp do bác sĩ Ngô Vi Hải và bác sĩ Ngô Tuấn Anh (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) tới Bệnh viện Xanh Pôn lấy tạng. 16 giờ 30, quả tim được đưa về 108 dưới sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông.

Ông L. bị bệnh cơ tim thể giãn, khả năng bơm máu của tâm thất trái (EF) chỉ còn 15%, nhiều lần rung thất, nguy cơ tử vong rất cao. Đây là trường hợp có chỉ định ghép tim tuyệt đối. Sáu lần trước đó, gia đình chờ đợi hiến tạng nhưng đều bất thành.

Chiều 21-8, khi Quảng trường Ba Đình rợp cờ hoa trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dưới sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông, khẩn trương di chuyển, mang theo trọng trách và niềm hy vọng hồi sinh một cuộc đời.

"Lúc 18 giờ 30 ngày 21-8, trái tim hiến tặng bắt đầu đập trong lồng ngực bệnh nhân. 24 giờ sau, ông tỉnh táo, tự thở, huyết động ổn định, không cần thuốc trợ tim. Hình ảnh siêu âm cho thấy quả tim mới co bóp khỏe mạnh"- bác sĩ Tuấn Anh chia sẻ.

Cảnh sát hỗ trợ xe cấp cứu vượt dòng người, kịp ca ghép tim- Ảnh 2.
Cảnh sát hỗ trợ xe cấp cứu vượt dòng người, kịp ca ghép tim- Ảnh 3.

Ca ghép tim được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Ghép tạng (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), cho rằng thành công này là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, là kết quả của tinh thần trách nhiệm, tận tụy của thầy thuốc quân y.

"Diễn ra đúng dịp Quốc khánh, ca ghép mang ý nghĩa như một chiến công y học, góp vào niềm vui chung của đất nước"- ông nói.

Đây là ca ghép tim thứ 5 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các bệnh nhân trước đều hồi phục tốt, trở lại cuộc sống bình thường. Bệnh viện đã xây dựng chương trình quản lý suy tim, đăng ký kịp thời bệnh nhân chờ ghép tim hoặc ghép tim nhân tạo bán phần, tạo nền tảng cho phát triển kỹ thuật cao trong tương lai.

cảnh sát giao thông cảnh sát hỗ trợ xe cứu thương cảnh sát mở đường ghép tim ghép tạng bệnh viện 108 chết não
