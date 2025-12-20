HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cảnh sát kiểm tra phòng kín, phát hiện bí mật của cô gái 28 tuổi cùng 2 người đàn ông

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bất ngờ kiểm tra một căn phòng lúc đêm muộn, Công an Quảng Trị bắt quả tang cô gái 28 tuổi cùng 2 người đàn ông đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát ập vào phòng kín, bắt quả tang cô gái 28 tuổi cùng 2 người đàn ông - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Thị M.

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Lệ Thủy bắt quả tang một nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Đây là một trong những kết quả nổi bật trong những ngày đầu triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21giờ ngày 17-12, Tổ công tác bất ngờ kiểm tra một căn phòng tại nhà Nguyễn Văn Quân (SN 1982, trú thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy). Tại đây, công an phát hiện Quân cùng Phạm Hữu Vũ (SN 2007, trú thôn Thượng Phong, xã Lệ Thủy) và Hồ Thị M. (SN 1997, trú thôn A Rồng Dưới, xã La Lay) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát ập vào phòng kín, bắt quả tang cô gái 28 tuổi cùng 2 người đàn ông - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân

Cảnh sát ập vào phòng kín, bắt quả tang cô gái 28 tuổi cùng 2 người đàn ông - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Hữu Vũ

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác thu giữ 3 túi ni lông màu xanh bên trong chứa 384 viên nén hình tròn, màu hồng. Khám xét trên người Phạm Hữu Vũ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 4 túi ni lông màu đen chứa 28 viên nén cùng loại.

Các đối tượng khai nhận toàn bộ số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tổng cộng, lực lượng công an đã thu giữ 413 viên hồng phiến, 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan khác. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

